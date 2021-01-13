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#Матч ТВ #Футбол

Мы подобрали синонимы к запретным англицизмам «Матч ТВ». Нравится такой язык?

4 часа назад
Николай Живоглядов
Дмитрий Проскурин

Журналист Станислав Гридасов рассказал, что комментаторам «Матч ТВ» теперь запрещено говорить в эфире некоторые англицизмы. Вот их полный список. 

Его подтвердила генеральный продюсер канала Тина Канделаки:

«Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов. Штрафов, разумеется, нет. Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме, никаких ограничений нет. Опубликованная табличка – это резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц».

Вот тут читайте полный разбор всей истории

Но список запретов не предлагает разрешенные синонимы. Мы составили их сами. Все звучит ок нормально?

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