Матч ТВ
Футбол
Мы подобрали синонимы к запретным англицизмам «Матч ТВ». Нравится такой язык?
4 часа назад
Журналист Станислав Гридасов рассказал, что комментаторам «Матч ТВ» теперь запрещено говорить в эфире некоторые англицизмы. Вот их полный список.
Его подтвердила генеральный продюсер канала Тина Канделаки:
«Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов. Штрафов, разумеется, нет. Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме, никаких ограничений нет. Опубликованная табличка – это резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц».
Вот тут читайте полный разбор всей истории
Но список запретов не предлагает разрешенные синонимы. Мы составили их сами. Все звучит
ок нормально?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые