Мы подобрали синонимы к запретным англицизмам «Матч ТВ». Нравится такой язык?

Его подтвердила генеральный продюсер канала Тина Канделаки:

«Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов. Штрафов, разумеется, нет. Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме, никаких ограничений нет. Опубликованная табличка – это резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц».

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