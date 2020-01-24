Как грамотно писать важные слова. Какого рода ВАР? Перформанс – точно нужна вторая «р»? Сейв или сэйв?

Какого рода ВАР?

Главный редактор «Грамоты» Владимир Пахомов: «Эта аббревиатура еще только осваивается языком. «Правильного» и «неправильного» вариантов нет. Норма формируется на наших глазах, все мы в этом участвуем. Возможен женский род под влиянием слова «система», возможен мужской (по аналогии со словом «арбитр»).

Здесь важно вот что еще: ВАР – звуковая аббревиатура (то есть мы читаем ее не по буквам – «вэаэр», а «по слогам»). Она очень похожа на обычное слово. И такие аббревиатуры, оканчивающиеся на согласный, очень часто согласовываются по мужскому роду, несмотря на принадлежность опорного слова к женскому или среднему роду.

Причем в некоторых случаях согласование по мужскому роду является единственно возможным. Например, только мужского рода слова вуз (хотя заведение), МИД (хотя министерство), загс (хотя запись). В некоторых случаях наблюдаются колебания: например, МКАД – мужского рода в разговорной речи, женского рода в стилистически нейтральных контекстах.

Посмотрим, какой вариант выберет язык в случае с ВАР. В практике употребления мужской род уже сейчас встречается очень часто».

Как принято в русском интернете: вариант с мужским родом – Sports, Sport24, «Чемпионат», «Спорт-Экспресс»; вариант с женским родом использовал «Спорт день за днем».

Как пишет «Гол»: вариант с мужским родом («VAR отменил пенальти и удаление Куртуа. Это из-за фола на другой половине поля»).

Вывод: возможны оба варианта, чаще встречается мужской род.