Как грамотно писать важные слова. Какого рода ВАР? Перформанс – точно нужна вторая «р»? Сейв или сэйв?
Какого рода ВАР?
Главный редактор «Грамоты» Владимир Пахомов: «Эта аббревиатура еще только осваивается языком. «Правильного» и «неправильного» вариантов нет. Норма формируется на наших глазах, все мы в этом участвуем. Возможен женский род под влиянием слова «система», возможен мужской (по аналогии со словом «арбитр»).
Здесь важно вот что еще: ВАР – звуковая аббревиатура (то есть мы читаем ее не по буквам – «вэаэр», а «по слогам»). Она очень похожа на обычное слово. И такие аббревиатуры, оканчивающиеся на согласный, очень часто согласовываются по мужскому роду, несмотря на принадлежность опорного слова к женскому или среднему роду.
Причем в некоторых случаях согласование по мужскому роду является единственно возможным. Например, только мужского рода слова вуз (хотя заведение), МИД (хотя министерство), загс (хотя запись). В некоторых случаях наблюдаются колебания: например, МКАД – мужского рода в разговорной речи, женского рода в стилистически нейтральных контекстах.
Посмотрим, какой вариант выберет язык в случае с ВАР. В практике употребления мужской род уже сейчас встречается очень часто».
Как принято в русском интернете: вариант с мужским родом – Sports, Sport24, «Чемпионат», «Спорт-Экспресс»; вариант с женским родом использовал «Спорт день за днем».
Как пишет «Гол»: вариант с мужским родом («VAR отменил пенальти и удаление Куртуа. Это из-за фола на другой половине поля»).
Вывод: возможны оба варианта, чаще встречается мужской род.
ФИФА и УЕФА. Похожее написание, но разный род
Главред «Грамоты»: «Согласно «Словарю собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко, ФИФА – женского рода (влияет женский род слова «федерация» – Международная федерация футбола), УЕФА – мужского рода (влияет мужской род слова «союз» – Союз европейских футбольных ассоциаций)».
Как принято в русском интернете: ФИФА – женский род, УЕФА – мужской: Sport24, «Спорт-Экспресс», Sports, «Чемпионат».
Как пишет «Гол»: ФИФА – женский род («ФИФА подсчитала: женский ЧМ посмотрели более миллиарда человек. Рекордов сразу несколько»); УЕФА – мужской («Кажется, УЕФА сломал ЛЧ: теперь в плей-офф выходят только команды из топ-5»).
Вывод: ФИФА – женский род, УЕФА – мужской.
Перформанс. Там точно нужна вторая буква «р»?
Главред «Грамоты»: «Есть фиксация этого слова в академическом орфографическом словаре – «Русском орфографическом словаре» под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой (5-е изд. М., 2018). Там зафиксировано: перформанс. И только так».
Как принято в русском интернете: оба варианта использовали Sport24, Eurosport, «Спорт-Экспресс», Sports. «Чемпионат» пишет только с «р».
Как пишет «Гол»: с «р» («Уникальный матч «Марселя» против «Лиона»: рекорд посещаемости, невероятный перформанс и тест сети 5G») и без «р» («Матч «Лиона» и «Нанта» перенесли из-за китайских болельщиков. Фанаты «Лиона» потроллили их перфомансом за свободный Тибет»).
Вывод: перформанс.
Сэйв или сейв?
Главред «Грамоты»: «В этом же словаре зафиксировано: сейв. Можно объяснить, почему пишется буква «е» (хотя произносим мы, конечно, твердо – [cэ]йв). По нормам русской орфографии не в начале корня после букв, передающих твердый согласный, в словах иноязычного происхождения, как правило, пишется буква «е» (ср.: партер, карате, компьютер и т. д.).
Буква «э» пишется только в немногих нарицательных существительных. Раньше их было совсем мало: мэр, мэтр, пленэр, пэр, рэкет, рэп, сэр; в последние годы добавились фэншуй, сэндвич, слова с частью бэк (бэкграунд, флешбэк) и некоторые другие.
Но все же лингвисты стараются не расширять круг таких слов и в подавляющем большинстве случаев для новых заимствований фиксируют написание с «е», ср.: бренд, тренд, кеш, хештег и т. д.».
Как принято в русском интернете: и тот, и другой вариант использовали Sports, «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sport24.
Как пишет «Гол»: и так («Необычный сэйв вратаря «Байера» плечом. Это тот голкипер, что подарил гол Баринову в ЛЧ»), и так («Боруссия» М отыгрывает сейв своего вратаря (одним пальцем!) в соцсетях через пульт, будильник и туалетную бумагу»).
Вывод: сейв.
Оффсайд или офсайд? В английском же offside
Главред «Грамоты»: «Словари фиксируют: офсайд. Написание с одной «ф» правильно. У нас нет такого правила, что заимствованные слова обязательно пишутся и произносятся так же, как в языке-источнике. Где-то сохраняется удвоенная согласная, где-то исчезает, единого правила нет, в каждом случае надо смотреть в словарь.
В русском языке давно есть, например, пришедшее из английского языка слово офис, где пишется одна «ф», хотя в английском здесь «ff». И другие, более новые слова тоже пишутся по-русски с одной «ф»: офлайн, офсайд, офшор и т. д. А вот на конце слова удвоенная «ф» сохраняется: плей-офф».
Как принято в русском интернете: Sports, «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sport24 пишут с одной «ф».
Как пишет «Гол»: офсайд («Ман Сити» чуть не вылетел из Кубка Англии. Агуэро забил победный гол из офсайда»).
Вывод: офсайд.
Но есть стоппер. Почему здесь сохраняется удвоенная согласная?
Главред «Грамоты»: «Ну а здесь язык принял вариант с двойной согласной. Здесь я могу только повторить, что в разных словах удвоенная согласная языка-источника ведет себя по-разному: где-то сохраняется, где-то нет».
Как принято в русском интернете: «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sports пишут с удвоенной «п».
Как пишет «Гол»: нет примеров.
Вывод: стоппер.
Вице-чемпион – целых три варианта написания
Главред «Грамоты»: «Слитное / раздельное / дефисное написание – тоже одно из самых сложных мест в русской орфографии. Разные первые части сложных слов ведут себя тоже по-разному. Вице- вместе с другими частями образует некоторую группу, которая подчиняется правилу, сформулированному в полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина (М., 2009):
Пишется через дефис группа слов, обозначающих преимущественно должности и звания, с первыми частями вице-, камер-, контр-, лейб-, обер-, статс-, унтер-, флигель-, штаб-, штабе-, а также экс- (в значении «бывший»).
Впрочем, иногда вице- считают приставкой – при такой трактовке ее дефисное написание является исключением из правила о слитном написании приставок».
Как принято в русском интернете: Sports, «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sport24 пишут через дефис.
Как пишет «Гол»: через дефис («Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»).
Вывод: через дефис.