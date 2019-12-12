Кажется, УЕФА сломал ЛЧ: теперь в плей-офф выходят только команды из топ-5

Какие есть объяснения?

Финансовый фэйр-плей. Главное требование ФФП – безубыточность. Она напрямую влияет на рост топовых лиг: в них выплаты за ТВ-трансляции настолько выше, чем в небольших лигах, что и тратить команды могут намного больше. Дополнительный фактор – спонсоры также платят большие деньги именно командам из топовых лиг.

ФФП появился в 2011 году, но безубыточность впервые замерили в сезоне 2013/14. Спустя пару лет количество разных ассоциаций в плей-офф стало сокращаться.

Изменение формата турнира. Начиная с сезона 2015/16 изменили формат турнира: теперь победитель ЛЕ (пока что это только команды из топ-5) напрямую попадает в ЛЧ, а первая корзина формируется из победителя ЛЧ и лидеров первых семи ассоциаций. Из-за этого во второй корзине оказалось намного больше топовых команд, и небольшим клубам тяжелее бороться за проход дальше.

Другое изменение – с сезона 2018/19 четвертая футбольная ассоциация (сейчас – Италия) тоже отправляет четыре команды в ЛЧ. Раньше у нее было только три. Все эти изменения сами по себе незначительные, но в сумме вполне могли повлиять на баланс сил.