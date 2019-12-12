Лига чемпионов
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол

Кажется, УЕФА сломал ЛЧ: теперь в плей-офф выходят только команды из топ-5

12 декабря 2019, 01:28

Самая большая неожиданность последнего тура Лиги чемпионов – в плей-офф вышли только клубы из топ-5 лиг. «Бенфика» и «Порту», «Зенит» и «Локомотив», «Аякс» и «Шахтер» – все выбыли из ЛЧ.

Такое произошло впервые за всю историю турнира.

Freepik / Flaticon

За последние десять лет в плей-офф семь раз выходили клубы из Португалии, пять раз из Украины, по три раза из России и Швейцарии. В прошлом сезоне две команды не из топ-5 прошли в 1/4, а еще одна, «Аякс», вышла в полуфинал.

Freepik / Flaticon

Какие есть объяснения?

Финансовый фэйр-плей. Главное требование ФФП – безубыточность. Она напрямую влияет на рост топовых лиг: в них выплаты за ТВ-трансляции настолько выше, чем в небольших лигах, что и тратить команды могут намного больше. Дополнительный фактор – спонсоры также платят большие деньги именно командам из топовых лиг.

ФФП появился в 2011 году, но безубыточность впервые замерили в сезоне 2013/14. Спустя пару лет количество разных ассоциаций в плей-офф стало сокращаться.

Изменение формата турнира. Начиная с сезона 2015/16 изменили формат турнира: теперь победитель ЛЕ (пока что это только команды из топ-5) напрямую попадает в ЛЧ, а первая корзина формируется из победителя ЛЧ и лидеров первых семи ассоциаций. Из-за этого во второй корзине оказалось намного больше топовых команд, и небольшим клубам тяжелее бороться за проход дальше.

Другое изменение – с сезона 2018/19 четвертая футбольная ассоциация (сейчас – Италия) тоже отправляет четыре команды в ЛЧ. Раньше у нее было только три. Все эти изменения сами по себе незначительные, но в сумме вполне могли повлиять на баланс сил.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Они классно играли, но все равно не вышли в плей-офф
«Зальцбург» – украшение этой Лиги чемпионов: рубились в каждом матче, забили 16 голов
«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
«Зенит» забил «Бенфике» три издевательских гола. Это мы так хороши или они так накосячили?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол