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#Зальцбург #Футбол #Лига чемпионов

«Зальцбург» – украшение этой Лиги чемпионов: рубились в каждом матче, забили 16 голов

10 декабря 2019, 22:50
Валера Полевиков

Как же хорош, весел и зрелищен «Зальцбург» в ЛЧ. Смотрите:

1 тур: разгром «Генка» – 6:2

2 тур: дикая заруба с «Ливерпулем», но проиграли – 3:4

3 тур: еще одна заруба, теперь с «Наполи», снова проиграли – 2:3

4 тур: ничья с «Наполи» – 2:2

5 тур: опять проехались по «Генку» – 4:1

6 тур: практически на равных играли с «Ливерпулем», но проиграли – 0:2

***

В чемпионате Австрии – тоже шикарные и по-сумасшедшему результативные матчи:

• 17 матчей

• 13 побед

• 4 ничьи

• 0 поражений

• 64 забитых гола – в среднем 3,7 за матч

 

 

Xinhua/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Fotostand/Global Look Press

Fotostand/Global Look Press

Fotostand/Global Look Press

Fotostand/Global Look Press

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Все фото: Fotostand/Global Look Press
Их первый матч с «Ливерпулем» – настоящая жара
Табло на стадионе «Ливерпуля» ошибочно показало счет 3:3. И «Зальцбург» отыгрался!
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