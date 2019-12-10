Зальцбург
Лига чемпионов
Футбол
«Зальцбург» – украшение этой Лиги чемпионов: рубились в каждом матче, забили 16 голов
10 декабря 2019, 22:50
Как же хорош, весел и зрелищен «Зальцбург» в ЛЧ. Смотрите:
1 тур: разгром «Генка» – 6:2
2 тур: дикая заруба с «Ливерпулем», но проиграли – 3:4
3 тур: еще одна заруба, теперь с «Наполи», снова проиграли – 2:3
4 тур: ничья с «Наполи» – 2:2
5 тур: опять проехались по «Генку» – 4:1
6 тур: практически на равных играли с «Ливерпулем», но проиграли – 0:2
***
В чемпионате Австрии – тоже шикарные и по-сумасшедшему результативные матчи:
• 17 матчей
• 13 побед
• 4 ничьи
• 0 поражений
• 64 забитых гола – в среднем 3,7 за матч
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