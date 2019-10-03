Табло на стадионе «Ливерпуля» ошибочно показало счет 3:3. И «Зальцбург» отыгрался!
«Ливерпуль» обыгрывал «Зальцбург» со счетом 3:0, но в конце первого тайма гостевая команда забила ответный гол. Табло на «Энфилде» почему-то к этому не подготовили. Там зажегся счет 3:3, а в соцсетях поднялась волна постов на эту тему. «Фанаты «Ливерпуля» надеются, что такой сбой не предвещает реальное развитие событий», – такую фразу написали в твиттере портала Goal.
Это оказалось каким-то мистическим пророчеством. Уже к 60-й минуте счет неожиданно стал 3:3. Через четыре минуты после выхода на замену забил даже вундеркинд Холланд. Он и в первом туре ЛЧ уже удивил. Но как мистика быстро началась, так ее оперативно и свернули. Салах отметился четвертым мячом «Ливерпуля» – он же оказался победным.
Об этом матче нужно знать еще несколько фактов:
- Статистика матча – аномалия. «Ливерпуль» и «Зальцбург» одинаково точно били по воротам и создали почти равное количество голевых моментов. Только «Ливерпуль» при этом намного больше владел мячом и точнее пасовал. Лишнее доказательство, что владение в современном футболе утратило результативное значение.
- В последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома в Лиге чемпионов в октябре 2014 года. Тогда команда разгромно проиграла «Реалу» (0:3, дубль Бензема и гол Роналду). 17 побед и шесть ничейных результатов – такую серию прямо сейчас держит «Ливерпуль» в домашних играх ЛЧ.
- «Ливерпуль» пропустил три гола в Лиге чемпионов на «Энфилде» впервые с того же матча против «Реала». Интересно, что в пяти домашних играх ЛЧ перед встречей с «Зальцбургом» клуб не пропускал вообще.
- У Салаха дубль, у Фирмино получился хет-трик из голевых передач – атакующих лидеров «Ливерпуля» такие испытания от «Зальцбурга» не испугали. Они и оказались главными игроками этого матча.
- Сложности от «Зальцбурга» предвидел только Мане. Он сам забил первый гол «Ливерпуля» в этом матче, а после свистка хвалил соперников: «Я знал силу «Зальцбурга», потому что играл за него два с половиной года. Эта команда всегда прессингует. Они и нам создали проблемы, но мы просто забили больше голов».