Табло на стадионе «Ливерпуля» ошибочно показало счет 3:3. И «Зальцбург» отыгрался!

Это оказалось каким-то мистическим пророчеством. Уже к 60-й минуте счет неожиданно стал 3:3. Через четыре минуты после выхода на замену забил даже вундеркинд Холланд. Он и в первом туре ЛЧ уже удивил. Но как мистика быстро началась, так ее оперативно и свернули. Салах отметился четвертым мячом «Ливерпуля» – он же оказался победным.

Об этом матче нужно знать еще несколько фактов: