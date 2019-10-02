«Зенит» забил «Бенфике» три издевательских гола. Это мы так хороши или они так накосячили?
Первый матч Лиги чемпионов на «Газпром Арене» – уверенная победа «Зенита» над «Бенфикой» со счетом 3:1. Благодаря голам Дзюбы и Азмуна и автоголу Диаша «Зенит» делит первое место группы с «Лионом», который сегодня обыграл «Лейпциг».
Все очевидно: «Бенфика» ошибалась весь вечер
Первый гол – грубейшая ошибка «Бенфики» в обороне, которая подарила мяч «Зениту» у самой штрафной.
Второй гол – «Бенфика» дает Барриосу выдать шикарную передачу на Караваева, а Диаш совсем не читает эпизод и срезает мяч в собственные ворота. Индивидуальные ошибки игроков португальской команды очевидны, и для этого были предпосылки еще до начала матча.
• Весь сезон «Бенфика» играла в 4-4-2 с двумя форвардами, одним из которых всегда был де Томас. Сегодня команда выставила неожиданные 4-3-3 и сломалась.
• В центре обороны внезапно появился Жардел. Традиционная пара центральных «Бенфики» – Ферро и Диаш (который сегодня забил автогол). Ферро в итоге остался в запасе.
• На правом фланге играл Томаш Тавареш: в чемпионате в этом сезоне он вообще ни разу не выходил в основе. Сегодня против него чаще всего играл техничный Дриусси, который легко обыгрывал 18-летнего защитника.
Да нет, «Зенит» и правда был хорош и уничтожил «Бенфику»
Ошибки «Бенфики» очевидны, но вполне вероятно, что их спровоцировала хорошая игра самого «Зенита». Главное оружие «Зенита» в этом матче – прессинг. Благодаря ему и прошли первые два гола.
• В матче с «Лионом» Семак выпустил пятерых защитников, и вы могли подумать, что это традиционная схема «Зенита» под ЛЧ. Нет. Все дело в том, что у «Лиона» мощная атака – и Семак смог сдержать ее таким решением. А вот у «Бенфики» вполне можно давить на оборону, и выбор Семака с 4-4-2 вновь оказался правильным.
• Что-то нереальное выдал Оздоев. В матче с «Лионом» он вышел только в запасе, а потом привез пенальти в ворота «Зенита». Но сейчас – важный отбор и голевой пас на Дзюбу, потом отличный розыгрыш штрафного с Азмуном.
• «Зенит» сыграл в дриблинг, и «Бенфика» этого не ожидала. Типичная тактика петербуржцев – навесы, проникающие передачи, а с обводками обычно все плохо. Проблему мог решить Малком, но пока его нет в составе. Сегодня «Зенит» чаще проводил удачные обводки: 19 против 12 у «Бенфики».