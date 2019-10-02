«Зенит» забил «Бенфике» три издевательских гола. Это мы так хороши или они так накосячили?

Второй гол – «Бенфика» дает Барриосу выдать шикарную передачу на Караваева, а Диаш совсем не читает эпизод и срезает мяч в собственные ворота. Индивидуальные ошибки игроков португальской команды очевидны, и для этого были предпосылки еще до начала матча.

• Весь сезон «Бенфика» играла в 4-4-2 с двумя форвардами, одним из которых всегда был де Томас. Сегодня команда выставила неожиданные 4-3-3 и сломалась.

• В центре обороны внезапно появился Жардел. Традиционная пара центральных «Бенфики» – Ферро и Диаш (который сегодня забил автогол). Ферро в итоге остался в запасе.

• На правом фланге играл Томаш Тавареш: в чемпионате в этом сезоне он вообще ни разу не выходил в основе. Сегодня против него чаще всего играл техничный Дриусси, который легко обыгрывал 18-летнего защитника.