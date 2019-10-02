«Аякс» продал лидеров, но опять хорош в ЛЧ. Промес обещает прорваться в полуфинал
Прошлой весной «Аякс» выбил из ЛЧ «Реал» и «Юве» и стал главной сенсацией еврокубков. После успеха команду ожидаемо разобрали:
- Де Лигт ⇒ «Ювентус», 85,5 миллионов евро.
- Де Йонг ⇒ «Барселона», 75 миллионов евро.
- Дольберг ⇒ «Ницца», 20 миллионов евро (это у него одноклубник украл часы).
В покупках все скромно: самый дорогой трансфер – 15,7 миллионов за Промеса. Еще больше 10 заплатили за Эдсона Альвареса из мексиканской «Америки» и Развана Марина из «Стандарта».
Но на результатах распродажа кажется вообще не отразилась. «Аякс» продолжает бомбить всех в ЛЧ и в этом сезоне.
Главные результаты этого сезона для «Аякса»:
- Первый тур ЛЧ: 3:0 с «Лиллем». Забивают новички Промес и Альварес, а также Тальяфико.
- Второй тур ЛЧ: 3:0 с «Валенсией». Забил опять Промес, а еще – Зиеш и ван де Бек.
- Первое место в чемпионате и куча разгромов: 5:0 с «Фортуной» и «Эмменом», 4:1 с «Херенвеном», «Спартой» и «Венло».
Промеса после первого тура спросили, чего ждать от «Аякса» в ЛЧ в этом сезоне: «Учитывая результаты прошлого сезона, заданная «Аяксом» планка поднята высоко, и люди интересуются, сможем ли мы дойти до полуфинала в этом розыгрыше. Думаю, что сможем. Крупная победа со счетом 3:0 это подтверждает».
Кто главные звезды «Аякса» в этом сезоне? Поехали по функциям.
Главные бомбардиры – Промес и Тадич. У обоих по пять голов в чемпионате.
Ассистент – тоже 30-летний Тадич. Он в этом сезоне снова зажигает по всем характеристикам.
В обороне круто играют Велтман и Тальяфико. У Велтмана лучшая статистика по выносам и отборам.