«Аякс» продал лидеров, но опять хорош в ЛЧ. Промес обещает прорваться в полуфинал

Прошлой весной «Аякс» выбил из ЛЧ «Реал» и «Юве» и стал главной сенсацией еврокубков. После успеха команду ожидаемо разобрали:

Де Лигт ⇒ «Ювентус», 85,5 миллионов евро.

Де Йонг ⇒ «Барселона», 75 миллионов евро.

Дольберг ⇒ «Ницца», 20 миллионов евро (это у него одноклубник украл часы).

В покупках все скромно: самый дорогой трансфер – 15,7 миллионов за Промеса. Еще больше 10 заплатили за Эдсона Альвареса из мексиканской «Америки» и Развана Марина из «Стандарта».

Но на результатах распродажа кажется вообще не отразилась. «Аякс» продолжает бомбить всех в ЛЧ и в этом сезоне.