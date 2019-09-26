Чемпионат Испании называют то Примера, то Ла Лига. Почему так и как вообще правильно?

Откуда взялся вариант «Ла Лига»?

Это название появилось с сезона 1984-1985, когда Королевская Федерация Футбола Испании передала обязанности по организации чемпионата в первом и втором дивизионе другому юридическому лицу. Для этого создали новую организацию: Liga de Fútbol Profesional (Лига профессионального футбола), или коротко – «Ла Лига». По такому же принципу обязанности разделены в России: РФС занимается сборной и развитием футбола в целом, а РФПЛ – конкретно лигой.

С тех пор полное название высшего дивизиона – Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División. Первую часть названия обычно сокращают до «Ла Лига», а вторую – до «Примера».

Есть еще коммерческие название: 10 лет назад чемпионат Испании назывался LaLiga BBVA, а сейчас – LaLiga Santander. Santander – крупный испанский банк, который купил нейминговые права.