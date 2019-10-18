ФИФА подсчитала: женский ЧМ посмотрели более миллиарда человек. Рекордов сразу несколько

Летом 2019 года во Франции состоялся женский чемпионат мира по футболу, который выиграла сборная США. Финал посетили 59 тысяч зрителей, все билеты на него были раскуплены за полчаса. И это не единственный рекорд – по показу тоже заметные улучшения, ФИФА привела цифры.

Всего матчи чемпионата по телевизору, на цифровых носителях или вне дома посмотрели 1,12 млрд человек по всему миру.

993,5 млн посмотрели хотя бы одну минуту соревнований по телевизору, это на 30% больше, чем на предыдущем турнире (764 млн). Более впечатляющим был рост аудитории, которая посмотрела хотя бы 20 минут – на 64,9%, их количество составило 540 млн.