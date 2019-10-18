ФИФА подсчитала: женский ЧМ посмотрели более миллиарда человек. Рекордов сразу несколько
Летом 2019 года во Франции состоялся женский чемпионат мира по футболу, который выиграла сборная США. Финал посетили 59 тысяч зрителей, все билеты на него были раскуплены за полчаса. И это не единственный рекорд – по показу тоже заметные улучшения, ФИФА привела цифры.
Всего матчи чемпионата по телевизору, на цифровых носителях или вне дома посмотрели 1,12 млрд человек по всему миру.
993,5 млн посмотрели хотя бы одну минуту соревнований по телевизору, это на 30% больше, чем на предыдущем турнире (764 млн). Более впечатляющим был рост аудитории, которая посмотрела хотя бы 20 минут – на 64,9%, их количество составило 540 млн.
Еще насчет 20-минутного промежутка – рост интереса по сравнению с ЧМ-2015 был зафиксирован во всех регионах кроме Северной Америки, что объясняется просто – предыдущий ЧМ проводился в Канаде.
481,5 млн смотрели турнир на цифровых носителях – это 43% всей аудитории. Здесь интересно, что на прошлом турнире наибольшую долю среди тех, кто смотрел с носителей – 74% – составили граждане Китая. На этот раз их тоже было большинство, но доля чуть ниже – 58%.
Аудитория финала между США и Голландией составила 82 млн человек. Хотя бы одну минуту финального матча просмотрело 263 миллиона, из которых 178 млн – по телевизору, 85 млн – с цифровых платформ.
Средняя аудитория каждого матча составила примерно 17 млн – этот показатель увеличился больше чем в два раза, если сравнивать с Канадой-2015.
А благодаря Китаю именно Азия лидирует по интересу к этом турниру. Европа – на втором месте.
Для сравнения: мужской ЧМ-2018 хотя бы одну минуту посмотрели 3,57 млрд, финал между Францией и Хорватией – 1,12 млрд.