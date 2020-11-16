Самые редкие правила футбола. Какого цвета шапка? Можно бить пенальти пяткой? Сколько человек помогут судье разнять драку?

Это маркировки о соответствии техническим требованиям.

А если мяч испортится во время удара с пенальти?

Если это произошло в тот момент, когда он двигался вперед и до того, как коснулся игрока, перекладины или стоек ворот, то пенальти перебивается.

Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете

Если во время матча игрок поменялся местами с вратарем и не спросил судью, что будет?

Игра продолжится, но при первой остановке оба схватят по желтой карточке.

В стартовом составе на начало матча неожиданно вышел запасной игрок, хотя судья об этом не знает, и у него другой стартовый протокол. Что тогда?

Он может играть и не получит санкций, а количество замен не уменьшится. Но судья сообщит об инциденте в соответствующий орган.

Если команда забила, а на поле был лишний игрок (запасной, удаленный, официальное лицо) – гол будет засчитан?

Да – если это представитель команды, в ворота которой забит гол.

Нет – если это представитель забившей команды.

Опять этот ВАР и судьи. Может ли быть так, что судья не принял решения по эпизоду, а ВАР принял и решил?

Нет, четко прописано: «Судье и другим официальным лицам матча не разрешается не принимать решение, так как это приведет к «слабому/нерешительному» судейству, слишком частым видеопросмотрам и значительным проблемам, если есть технические сбои».

И интересная фраза о ВАР: «ВАР имеет тот же статус, что и другие официальные лица матча, и может только помогать судье».

Луис Суарес недавно получил желтую карточку, потому что ушел за спину судье тоже смотреть видеоповтор. В правилах есть такой пункт?

Да. Предупреждение выносится игроку при входе в зону видеопросмотра судьи. А удален он будет, если зайдет в видеооперационную комнату.