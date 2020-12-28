Так когда заканчивается десятилетие – в 2019 или в 2020 году? Сейчас разберемся

Для этого сначала надо разобраться с тысячелетием?

Летоисчисление идет с 1 января 1 года нашей эры. Такую систему в шестом веке ввел монах Дионисий Малый, который вычислял даты для Пасхи. За первым годом до нашей эры следует первый год нашей эры. Нулевого года не было, поэтому стартовая точка – 01.01.01.

В 1582 году появился григорианский календарь, который со временем заменил юлианский в разных странах мира. В них нет нулевого года, а наша эра началась с 1 года. Межгосударственный стандарт ИСО 8601-2001 «Представление дат и времени» говорит, что третье тысячелетие начинается с 2001 года и закончится 3000 годом включительно.

Так объясняется понятие тысячелетия: «Календарное тысячелетие – период времени в 1000 календарных лет, начиная с 01 года. Каждое тысячелетие имеет порядковый номер – 1-е тысячелетие (с 0001 г. по 1000 г. включительно)». То есть отсчет идет с первого года, а тысячелетие завершается годом с тремя нулями.

«В России с 1918 года действует григорианский календарь, согласно которому новый век и третье тысячелетие начались 1 января 2001 года. При начале летоисчисления новой эры нулевого года не было, поэтому все столетия начинаются с 1 января года, следующего за окончанием предыдущего столетия», – говорил главный специалист Межведомственной комиссии по времени и эталонным частотам при Госстандарте РФ Альберт Демичев.

Еще раз. Окончание 2000 года = окончание 20 века и второго тысячелетия. 21 век и третье тысячелетие начались 1 января 2001 года, поэтому первое десятилетие 21 века закончилось через десять лет от той даты – 31 декабря 2010 года. Второе – началось 1 января 2011 года и закончится 31 декабря 2020 года.