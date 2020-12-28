Так когда заканчивается десятилетие – в 2019 или в 2020 году? Сейчас разберемся
Для этого сначала надо разобраться с тысячелетием?
Летоисчисление идет с 1 января 1 года нашей эры. Такую систему в шестом веке ввел монах Дионисий Малый, который вычислял даты для Пасхи. За первым годом до нашей эры следует первый год нашей эры. Нулевого года не было, поэтому стартовая точка – 01.01.01.
В 1582 году появился григорианский календарь, который со временем заменил юлианский в разных странах мира. В них нет нулевого года, а наша эра началась с 1 года. Межгосударственный стандарт ИСО 8601-2001 «Представление дат и времени» говорит, что третье тысячелетие начинается с 2001 года и закончится 3000 годом включительно.
Так объясняется понятие тысячелетия: «Календарное тысячелетие – период времени в 1000 календарных лет, начиная с 01 года. Каждое тысячелетие имеет порядковый номер – 1-е тысячелетие (с 0001 г. по 1000 г. включительно)». То есть отсчет идет с первого года, а тысячелетие завершается годом с тремя нулями.
«В России с 1918 года действует григорианский календарь, согласно которому новый век и третье тысячелетие начались 1 января 2001 года. При начале летоисчисления новой эры нулевого года не было, поэтому все столетия начинаются с 1 января года, следующего за окончанием предыдущего столетия», – говорил главный специалист Межведомственной комиссии по времени и эталонным частотам при Госстандарте РФ Альберт Демичев.
Еще раз. Окончание 2000 года = окончание 20 века и второго тысячелетия. 21 век и третье тысячелетие начались 1 января 2001 года, поэтому первое десятилетие 21 века закончилось через десять лет от той даты – 31 декабря 2010 года. Второе – началось 1 января 2011 года и закончится 31 декабря 2020 года.
Метафора с ящиком пива – ок?
Да. Например, в ящике 10 бутылок. Выпивая десятую бутылку, вы заканчиваете ящик – такая же логика с десятилетием. Если тысячелетие началось 1 января 2001 года, то должно пройти 10 полных лет (как и выпито 10 бутылок), чтобы закрыть десятилетие. Поэтому 2020 год заканчивает второе десятилетие 21-го века, а не начинает третье.
Считать десятилетие по третьей цифре года разве нельзя?
Можно. Но если отталкиваться от стартовой даты нашей эры, то нет. Десятилетие – промежуток в 10 полных календарных лет. Период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2009 года – десятилетие, как и период с 1 января 1984 года по 31 декабря 1993 года. Но это относительное понятие.
«Грамота» дает аналогию: «Шестидесятыми называют годы, в которых есть слово «шестьдесят»: например, с 1960 по 1969». Поэтому нулевые или двухтысячные (по названию) начались 1 января 2000 года и кончились 31 декабря 2009 года, но 2000-й не относится к 21-м веку и третьему тысячелетию, а 2009-й не заканчивает первое десятилетие 21-го века.
Мы выпустили инфографику, что Дик Адвокат работал в пяти разных десятилетиях. Адвокат в 1987 году впервые стал главным тренером, а в 2020 году работает в «Фейеноорде». И он действительно тренировал в пяти разных десятилетиях, но в данном случае наименование десятилетия идет по цифре десятков:
- в 80-е (которые включают период в 10 лет с 1980-го по 1989-й);
- в 90-е (которые включают период в 10 лет с 1990-го по 1999-й);
- в 00-е (которые включают период в 10 лет с 2000-го по 2009-й);
- в 10-е (которые включают период в 10 лет с 2010-го по 2019-й);
- в 20-е (которые включают период в 10 лет с 2020-го по 2029-й).
Да, 2020-й относится к 20-м годам, но это не начало третьего десятилетия 21-го века. Формально Адвокат захватил пять разных десятилетий, но не работал в третьем десятилетии 21-го века, потому что оно еще не наступило.
А есть другие стандарты?
«В системе летоисчисления Дионисия отсутствует нулевой год, что делает календарные расчеты неудобными. Астрономическая система летоисчисления относится к альтернативному методу нумерации годов. Она включает в себя нулевой год и устраняет необходимость в каких-либо префиксах или суффиксах [до/после рождения Христа], приписывая арифметический знак дате», – объяснял астрофизик Фред Эспенак.
Этот принцип заложен в стандарте ISO 8601, который на международном уровне устанавливает формат дат и времени и ведет летоисчисление с нулевого года. ISO 8601 применяется в астрономии и программировании, где используются целые числа. Он трактует первый год до нашей эры как нулевой, поэтому второе тысячелетие кончилось 31 декабря 1999 года, а третье – началось 1 января 2000 года.
В обновленной версии стандарта от 2019 года указано, что 19 век охватывает годы с 1800-го по 1899-й. Есть примечание: «Век также используется для обозначения произвольной продолжительности в 100 лет, однако век как таковой в данном документе не используется». В этой системе уже наступило третье десятилетие 21-го века.