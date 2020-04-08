Как быть в тонусе – советы от главы Twitter. Он говорит о ледяных ваннах и приеме пищи один раз в день

Недавно Дорси пришел в подкаст к американскому фитнес-блогу Бену Гринфилду и сказал:

«Моя работа – огромный стресс. Есть масса факторов, негативно влияющих на мое психологическое состояние. И в этом случае важно помогать своему организму. Я часто отвлекаюсь от работы на такие разминки». Дальше Дорси назвал 10 шагов, которые помогают ему всегда быть в тонусе:

1. Ежедневная медитация. Дорси старается медитировать около 2 часов в день. Но иногда из-за работы у него не получается это делать: «Если у меня есть хотя бы 10 минут, я медитирую. Я так живу уже 20 лет».

2. Он добирается до работы только пешком: час, полтора, тридцать минут – ему все равно, сколько идти.

3. Когда Дорси работает дома, то 5-6 раз в день отвлекается на 7-минутные тренировки на велотренажере.

4. Сауны и ледяные бани минимум 2 раза в неделю. Схема такая: 15 минут в бочке (на 100 градусов по Цельсию), переход на 3 минуты в ледяную баню (-25 градусов) – так три подхода, которые завершаются минутой в ледяной бане.