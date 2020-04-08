Как быть в тонусе – советы от главы Twitter. Он говорит о ледяных ваннах и приеме пищи один раз в день
Наверное, вы за последнее время не раз слышали о главе твиттера – Джеке Дорси. Сейчас с ним связаны следующие новости:
• Он разбирался с инвесторами твиттера, которые выпиливали его из компании. История кончилась тем, что стороны договорились – Дорси останется на должности гендиректора твиттера.
• Дорси перечислил 1 миллиард долларов (что соответствует 28% от его состояния) в компанию, занимающейся борьбой против вируса. Еще он перечислил 100 тысяч долларов на счет компании, помогающей неблагоприятным семьям.
Недавно Дорси пришел в подкаст к американскому фитнес-блогу Бену Гринфилду и сказал:
«Моя работа – огромный стресс. Есть масса факторов, негативно влияющих на мое психологическое состояние. И в этом случае важно помогать своему организму. Я часто отвлекаюсь от работы на такие разминки». Дальше Дорси назвал 10 шагов, которые помогают ему всегда быть в тонусе:
1. Ежедневная медитация. Дорси старается медитировать около 2 часов в день. Но иногда из-за работы у него не получается это делать: «Если у меня есть хотя бы 10 минут, я медитирую. Я так живу уже 20 лет».
2. Он добирается до работы только пешком: час, полтора, тридцать минут – ему все равно, сколько идти.
3. Когда Дорси работает дома, то 5-6 раз в день отвлекается на 7-минутные тренировки на велотренажере.
4. Сауны и ледяные бани минимум 2 раза в неделю. Схема такая: 15 минут в бочке (на 100 градусов по Цельсию), переход на 3 минуты в ледяную баню (-25 градусов) – так три подхода, которые завершаются минутой в ледяной бане.
5. Ледяная ванна с утра: холодная вода, лед – все как полагается. «Это бодрит, кровь приливает к мозгу. Так ты начинаешь лучше соображать».
6. Единственная добавка, которую принимает Дорси – витамин С. «Больше ничего. Я не хожу в спортзалы, не занимаюсь с тренером и не пью протеины».
7. Есть один раз в день. Дорси ужинает большими порциями. На ужин он есть рыбу, индейку или стейк+салат+что-нибудь из десерта. «Первые 2 недели было сложно, но я привык. Так я более сосредоточен в течение дня».
8. Иногда Дорси воздерживается от еды на несколько дней. «Я соблюдаю пост весь уик-энд. Могу поужинать в пятницу и не есть до вечера воскресенья». Так я делал всего 3 раза.
9. Дорси отслеживает свой сон. У него есть специальное электронное кольцо, которое показывает качество сна в разных фазах.
10. Он фиксирует все изменения своего состояния в телефоне – так он всегда помнит, что с ним происходило на разных этапах между походами к своему врачу.