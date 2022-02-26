Сбои в работе инстаграма, твиттера, фейсбука: что об этом известно и насколько все серьезно

Ближе к 14:00 по московскому времени пользователи в России начали замечать замедление работы соцсетей и жаловаться на сбои. Вот так теперь работают соцсети.

Твиттер

Прогружаемость сайта резко ухудшилась по времени. К 15:45 по московскому времени нужно подождать около минуты, чтобы появилась страница с последними твитами. Медиафайлы, прикрепленные к твитам, прогружаются дольше, либо не прогружаются вообще.