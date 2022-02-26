Сбои в работе инстаграма, твиттера, фейсбука: что об этом известно и насколько все серьезно
Ближе к 14:00 по московскому времени пользователи в России начали замечать замедление работы соцсетей и жаловаться на сбои. Вот так теперь работают соцсети.
Твиттер
Прогружаемость сайта резко ухудшилась по времени. К 15:45 по московскому времени нужно подождать около минуты, чтобы появилась страница с последними твитами. Медиафайлы, прикрепленные к твитам, прогружаются дольше, либо не прогружаются вообще.
С приложением хуже. Загрузка провисает, медиафайлы не показаны.
Сайт DownDetector показал график сообщений о сбоях твиттера. Пик был после полудня. В момент написания этого текста сообщений стало меньше, но их все равно очень много.
Тот же сайт фиксирует процентную составляющую по проблемам.
В телеграм-канале РБК опубликована карта первоначальных сбоев твиттера.
Проблемы с твиттером фиксируются не у всех авторов «Гола». Два наших автора отметили, что сервис работает хорошо.
Инстаграм
Работает в штатном режиме. Хотя «РИА» фиксировали некоторые сбои.
Вот что говорит DownDetector.
У сотрудников «Гола» инстаграм грузится нормально. У некоторых пользователей с перебоями доходят сообщения.
Фейсбук
Мобильная версия и официальный сайт работают в штатном режиме. Хотя и здесь DownDetector отмечает резкие сбои. Судя по графику, эти сбои мощнее, чем у инстаграма и твиттера.
Только один сотрудник «Гола» из опрошенных отметился, что сервис грузится с перебоями. Хотя 25 февраля началась разборка фейсбука и Роскомнадзора, в ходе которой Роскомнадзор заявил, что частично ограничит социальную сеть.
Насколько все серьезно?
Пока не ясно. Представители инстаграма, твиттера и фейсбука пока не комментировали эту информацию. Со стороны Роскомнадзора тоже не было никаких объяснений ситуации.