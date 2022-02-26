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твиттер
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#твиттер

Сбои в работе инстаграма, твиттера, фейсбука: что об этом известно и насколько все серьезно

25 минут назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Ближе к 14:00 по московскому времени пользователи в России начали замечать замедление работы соцсетей и жаловаться на сбои. Вот так теперь работают соцсети.

Твиттер

Прогружаемость сайта резко ухудшилась по времени. К 15:45 по московскому времени нужно подождать около минуты, чтобы появилась страница с последними твитами. Медиафайлы, прикрепленные к твитам, прогружаются дольше, либо не прогружаются вообще.

С приложением хуже. Загрузка провисает, медиафайлы не показаны.

Сайт DownDetector показал график сообщений о сбоях твиттера. Пик был после полудня. В момент написания этого текста сообщений стало меньше, но их все равно очень много.

DownDetector

Тот же сайт фиксирует процентную составляющую по проблемам.

DownDetector

В телеграм-канале РБК опубликована карта первоначальных сбоев твиттера.

телеграм-канал РБК

Проблемы с твиттером фиксируются не у всех авторов «Гола». Два наших автора отметили, что сервис работает хорошо.

Инстаграм

Работает в штатном режиме. Хотя «РИА» фиксировали некоторые сбои.

телеграм-канал «РИА»

Вот что говорит DownDetector.

DownDetector

У сотрудников «Гола» инстаграм грузится нормально. У некоторых пользователей с перебоями доходят сообщения.

Фейсбук

Мобильная версия и официальный сайт работают в штатном режиме. Хотя и здесь DownDetector отмечает резкие сбои. Судя по графику, эти сбои мощнее, чем у инстаграма и твиттера.

DownDetector

Только один сотрудник «Гола» из опрошенных отметился, что сервис грузится с перебоями. Хотя 25 февраля началась разборка фейсбука и Роскомнадзора, в ходе которой Роскомнадзор заявил, что частично ограничит социальную сеть.

Насколько все серьезно?

Пока не ясно. Представители инстаграма, твиттера и фейсбука пока не комментировали эту информацию. Со стороны Роскомнадзора тоже не было никаких объяснений ситуации.

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