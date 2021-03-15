Твиттер по ошибке банил на 12 часов за слово «Мемфис». Все тут же начали спрашивать, как зовут Депая

Прошлым вечером твиттер блокировал своих пользователей на 12 часов за употребление слово «Мемфис».

На баг люди стали обращать внимание, когда вдруг заметили, что твиттер банит за упоминание игрока «Лиона» Мемфиса Депая.

И «Лион», прикрепив фото Депая, написал: «Эй, твиттер, нам можно о нем говорить?»