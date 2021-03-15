Твиттер по ошибке банил на 12 часов за слово «Мемфис». Все тут же начали спрашивать, как зовут Депая
Прошлым вечером твиттер блокировал своих пользователей на 12 часов за употребление слово «Мемфис».
На баг люди стали обращать внимание, когда вдруг заметили, что твиттер банит за упоминание игрока «Лиона» Мемфиса Депая.
И «Лион», прикрепив фото Депая, написал: «Эй, твиттер, нам можно о нем говорить?»
Депай неожиданно попал в тренды, и весь твиттер шутил, намекая на его «запрещенное имя».
«Как зовут Депая? Не могу запомнить это на всю жизнь»
«Когда запостил твит с именем Депая».
«15 новых твитов: *Как зовут Депая?*»
«Депай пытается зайти в свой твиттер-аккаунт».
А клуб НБА «Мемфис Гриззлис» пожаловался на ботов, которые постоянно теперь просят употребить «М-слово».
В самом твиттере сказали, что это ошибка, которую они исправили: «Аккаунты восстановлены, и нам очень жаль, что это произошло». Но некоторые пользователи продолжили жаловаться: если не удалить твит с «Мемфисом», то доступ к учетной записи вернуть все еще нельзя.
А чем могла быть вызвана ошибка? Твиттер никаких комментариев не дает. Но в медиа есть версии, откуда появился такой баг. Возможно, кто-то когда-то попросил не упоминать в твиттере свой адрес. И там содержалось названия города Мемфис. В пользу этой версии то, что некоторые люди видели надпись «Ваш аккаунт заблокирован за размещение частной информации».