Отцы хоккеистов «Вашингтона» разрывают клубные соцсети. Брать их на выезд – традиция

Лучше всего ситуацию объяснил вратарь «Вашингтона» Холтби: «Это нечто особенное, уникальное для нашего вида спорта. Очевидно, что наши папы сыграли большую роль в нашей жизни, когда мы росли в хоккее. Теперь они могут видеть, куда мы попали. Им интересно испытывать чувство гордости, когда они приезжают сюда».

В 1998 году такую поездку придумал главный тренер «Нэшвилла» Барри Троц. Потом он работал и в «Вашингтоне», где тоже продолжил развитие этой традиции. Хоккеисты «Вашингтона» уже больше десяти раз выезжали на игры вместе со своими отцами. Это всегда чем-то запоминается – даже для тех, кто не может присутствовать на каждом подобном выезде.

Один из новых постов в твиттере «Вашингтона» связан с отцом Ти Джея Оши. Мужчина страдает болезнью Альцгеймера, но все равно поддерживает команду. С ним созвонились по FaceTime, чтобы поделиться радостью от встречи. В ответ получили наставления и радостные пожелания, а сам пост вызвал серьезную реакцию в хоккейном сообществе.

Его репостнул даже твиттер НХЛ, а фанаты в комментариях оставили много трогательных сообщений.