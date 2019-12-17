Отцы хоккеистов «Вашингтона» разрывают клубные соцсети. Брать их на выезд – традиция
«Вашингтон» обычно интересен русскими хоккеистами, гонкой за рекордами от Александра Овечкина и возможной победой в Кубке Стэнли. Сейчас к этому добавился еще и разрыв в клубных соцсетях. Фанаты лайкают, репостят и обсуждают не результаты команды (они вполне неплохие) и даже не голевые достижения игроков, а посты с участием их отцов.
Любой хоккеист «Вашингтона» мог взять в поездку на игры с «Тампой» и «Коламбусом» своего папу. Почти все из них воспользовались такой возможностью – отсюда и лишнее веселье на трибунах, в барах рядом с ареной и на клубных тренировках. Мужчины мелькали с бутылками пива, записывали веселые видео и просто отдыхали рядом с сыновьями.
Лучше всего ситуацию объяснил вратарь «Вашингтона» Холтби: «Это нечто особенное, уникальное для нашего вида спорта. Очевидно, что наши папы сыграли большую роль в нашей жизни, когда мы росли в хоккее. Теперь они могут видеть, куда мы попали. Им интересно испытывать чувство гордости, когда они приезжают сюда».
В 1998 году такую поездку придумал главный тренер «Нэшвилла» Барри Троц. Потом он работал и в «Вашингтоне», где тоже продолжил развитие этой традиции. Хоккеисты «Вашингтона» уже больше десяти раз выезжали на игры вместе со своими отцами. Это всегда чем-то запоминается – даже для тех, кто не может присутствовать на каждом подобном выезде.
Один из новых постов в твиттере «Вашингтона» связан с отцом Ти Джея Оши. Мужчина страдает болезнью Альцгеймера, но все равно поддерживает команду. С ним созвонились по FaceTime, чтобы поделиться радостью от встречи. В ответ получили наставления и радостные пожелания, а сам пост вызвал серьезную реакцию в хоккейном сообществе.
Его репостнул даже твиттер НХЛ, а фанаты в комментариях оставили много трогательных сообщений.
О своем отце сам Оши рассказывал еще в 2018-м. Хоккеиста спросили, кому он посвящает победу: «Это для моей семьи, для моих двух маленьких девочек. Они будут знать, что папа играл в хоккей. Еще это для моего папы, у которого есть болезнь Альцгеймера. Его память немного теряется в эти дни. Я думаю, что это одно воспоминание, которое он не забудет».
В этот раз совместная поездка с отцами не принесла «Вашингтону» сплошных побед. Если «Тампу» команда обыграла со счетом 5:2, то потом пришло неожиданное поражение от «Коламбуса» (0:3). Только на турнирных перспективах «Вашингтона» все это сильно не сказалось, а отцы все равно довольны.
Они провели с хоккеистами лишнее время, получили удовольствие и добавили внимания к команде. Такой была вечеринка отцов: