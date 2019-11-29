10 лет никто не знал о расистском скандале в НХЛ – но после одного твита тренер «Калгари» уволился

Самая неожиданная отставка в НХЛ – уход Билла Питерса из «Калгари Флэймс» из-за расистского скандала. Неожиданная потому, что ситуация произошла еще десять лет назад, но известно о ней стало только сейчас.

Об этом рассказал канадский хоккеист Аким Алиу: «Он несколько раз назвал меня словом на букву «н» из-за того, что ему не понравилась моя музыка. Конечно, я взбунтовался, а кто бы поступил иначе? Но вместо того, чтобы загладить вину, он написал письмо, чтобы меня выгнали из команды».

Алиу не назвал Питерса по имени, но все все поняли. Они пересекались в команде «Рокфорд Айсхогс» в 2009-2010 годах: первым из команды ушел Алиу, а через год Питерс тоже сменил клуб.

Позже Аким рассказал, какую конкретную фразу Питерса он имеет в виду: «Он вошел в раздевалку и сказал: «Эй, Аким, меня достало, что ты включаешь постоянно свое н**** дерьмо. Я устал слушать, как н**** сношают других н**** в задницу и тому подобное».