10 лет никто не знал о расистском скандале в НХЛ – но после одного твита тренер «Калгари» уволился
Самая неожиданная отставка в НХЛ – уход Билла Питерса из «Калгари Флэймс» из-за расистского скандала. Неожиданная потому, что ситуация произошла еще десять лет назад, но известно о ней стало только сейчас.
Об этом рассказал канадский хоккеист Аким Алиу: «Он несколько раз назвал меня словом на букву «н» из-за того, что ему не понравилась моя музыка. Конечно, я взбунтовался, а кто бы поступил иначе? Но вместо того, чтобы загладить вину, он написал письмо, чтобы меня выгнали из команды».
Алиу не назвал Питерса по имени, но все все поняли. Они пересекались в команде «Рокфорд Айсхогс» в 2009-2010 годах: первым из команды ушел Алиу, а через год Питерс тоже сменил клуб.
Позже Аким рассказал, какую конкретную фразу Питерса он имеет в виду: «Он вошел в раздевалку и сказал: «Эй, Аким, меня достало, что ты включаешь постоянно свое н**** дерьмо. Я устал слушать, как н**** сношают других н**** в задницу и тому подобное».
Как на это отреагировали?
На следующий день после заявления его прокомментировали в НХЛ и «Калгари». И организация, и клуб заявили, что тщательно расследуют обвинения в адрес тренера, а «Калгари» еще и снял тренера с ближайшей игры с «Буффало». Инцидент подтвердили другие игроки «Рокфорда» – Питер МакАртур и Саймон Пепин.
Еще спустя день Питерс написал письмо генеральному менеджеру «Калгари» Брэду Треливингу:
Примите искренние извинения перед вами и всей командой «Калгари Флэймс» за оскорбительные высказывания, которые я сказал на рабочем месте десять лет назад. Я знаю, что мои комментарии вызвали гнев и разочарование, и я понимаю, почему. Хотя это был отдельный печальный инцидент, я беру на себя ответственность за то, что я сказал.
Заявление было сделано в момент разочарования и не отражает мои личные ценности. После этого инцидента меня по праву раскритиковали, и я немедленно вернулся в раздевалку, чтобы извиниться перед командой. Я сожалею об этом инциденте с тех пор, как он произошел, и сейчас я приношу извинения всем, на ком негативно сказали мои слова.
Я знаю, что нет оправдания оскорбительным высказываниям. Я не хотел никого оскорбить, и это не было направлено ни на кого конкретно. Но это не имеет значения, это было обидно и унизительно. Мне очень жаль.
Я принимаю реальность своих действий. Я действительно считаю, что мы должны стремиться действовать добросовестно и нести ответственность за то, что мы говорим и делаем. Это письмо предназначено именно для этого, и я надеюсь, что оно будет принято должным образом.
Я ценю тщательный анализ этой ситуации, который проводит «Флеймс». Это правильный поступок, и я полностью его поддерживаю.
Аким прочитал письмо и ответил – «мне оно кажется вводящим в заблуждение, неискренним и вызывающим беспокойство».
Почему вообще Аким об этом вспомнил?
В своем твитте он ссылается на инцидент с Майком Бэбкоком – коллегой и другом Питерса, которого уволили 21 ноября из «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на то, что причина отставки – спортивные результаты, уже через четыре дня в интернете появилась информация об одном из инцидентов, случившимся в самом начале.
В дебютном сезоне Митча Марнера в «Торонто» Бэбкок попросил 19-летнего игрока составить ранжированный список игроков по их работе на тренировках. А затем показал этот список тем, кто был на его дне.
«Я хотел поработать над трудовой этикой и выработать примеры для подражания, но в итоге это было не лучшей идеей. Я сразу же извинился», – объяснил Бэбкок.
В НХЛ вообще много расизма?
В 2018 году в серии было лишь 32 темнокожих игрока – или 4,5 процента от общего количества. Согласно переписи населения от 2011 года, всего в США 13,1% темнокожих жителей, однако среди молодежи этот процент существенно выше.
Несмотря на это, известных случаев расизма очень мало. Спортивный журналист Френк Серавалли объясняет это тем, что в хоккейных раздевалках не принято выносить наружу какие-либо обсуждения, даже если они были оскорбительными: «Я думаю, что сейчас мы видим, как эта традиция ломается, а игроки все чаще находят в себе силы, чтобы рассказать о произошедшем».
Недавно случился другой спорный эпизод, когда 85-летнего хоккейного эксперта Дона Черри уволили с телевидения из-за критики мигрантов. Черри обвинил их в том, что они не чествуют ветеранов и погибших солдат в День памяти павших. В этот день принято ходить с маком – символом дня повиновения. «Вы любите наш образ жизни, любите наше молоко и мед. По крайней мере, вы могли бы заплатить пару баксов за мак или что-то в этом роде. Эти ребята заплатили за ваш образ жизни, который вам нравится в Канаде».