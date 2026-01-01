Билл Питерс

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Новый главный тренер «Автомобилиста» – Билл Питерс. Его уволили в НХЛ из-за расизма
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🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
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