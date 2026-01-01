Билл Питерс

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🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
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#Плей-офф КХЛ
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10 лет никто не знал о расистском скандале в НХЛ – но после одного твита тренер «Калгари» уволился
#Калгари (х)