Калгари (х)

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НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
Хоккей
Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год
#Никита Нестеров
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Загидулин стал десятым вратарем из России, сыгравшим в сезоне НХЛ. Это национальный рекорд
#Артем Загидулин
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров
Хоккей
Второй игрок из НХЛ отказался от участия в возобновлении сезона
#Свен Берчи
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Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров
#Коннор Хеллибак
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Мы привыкли к дракам хоккеистов. А если подрались вратари?
#НХЛ
Свечников! Чудо-гол! Опять!
#Андрей Свечников
10 лет никто не знал о расистском скандале в НХЛ – но после одного твита тренер «Калгари» уволился
#Калгари (х)
Безумный камбэк «Калгари»: сравняли счет за 40 секунд до конца, победный гол – магия
#Мэттью Ткачук
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