Мы привыкли к дракам хоккеистов. А если подрались вратари?

Кэм Тэлбот вообще мог не быть на площадке в этот момент, но повлияла игровая ситуация. В середине второго периода Тэлбот поменял Риттича, когда «Калгари» проигрывал со счетом 1:4. Дальше команды забросили друг другу еще по паре шайб, чтобы потом побиться на кулаках. Смит и Тэлбот получили большие штрафы – обеим командам снова пришлось поменять вратарей. У «Калгари» вернулся замененный Риттич, а в «Эдмонтоне» вышел Коскинен.

«Это забавные игры, не только со всеми боями и прочим. Да, это является частью хоккея, но только с интенсивной игрой. Особенно в конце января и начале февраля, когда вы играете в важные матчи. Все происходящее – ключевые моменты для нашей команды. Наши ребята сражались. Мы были безжалостны сегодня вечером», – прокомментировал результат матча с «Калгари» Майк Смит.

«Битва при Альберте» – так называют противостояния «Эдмонтона» и «Калгари». Команды представляют два главных города в провинции Альберта. Каждый успех любого из соперников – беспорядки, протесты и всеобщий негатив. В этом сезоне «Эдмонтон» пока лучше по результату: он выше в таблице и сильнее в большинстве драк. Теперь команда взяла еще и первый мощный реванш по счету – декабрьскую игру «Калгари» выиграл со счетом 5:1.