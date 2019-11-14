Откуда в хоккее драки и почему вообще это нормально? Ответ − в истории, хитростях менеджеров и судьбах громил

Исследователь Слейтер отмечает: «Для газет было очень важным сказать, что кто-то играет в хоккей слишком грубо. Они выступали против насилия, но ничего не делали, чтобы разобраться с этим. ОХА стреляла себе в ногу, пропагандируя насилие и осуждая его. Это было похоже на встречу с гладиаторами. Общество считало драки неправильными, но именно это и хотело увидеть».

За пределами Торонто к дракам относились проще. В городе Китченер [до 1916 года – Берлин, на территории проживает много иммигрантов из Германии] местная команда усиленно работала над физикой, ориентировалась только на крупных игроков и выстроила на этом хулиганский стиль. Домашний каток (самый маленький в Канаде – 40 на 15 метров) на контрасте подчеркивал уникальность и помогал с результатами: ни одного домашнего поражения и фобия для соперников.

До 1920 года ОХА жила в правилах с размытыми ограничениями и наказаниями для организаторов и участников потасовок. Легальные бои пухли в масштабах, некоторые разнимала полиция. Самая жесть – уголовные дела и смерти игроков.

1. Голкипер «Торонто» Чак Тайнер избил судью, который определяет взятие ворот. Тайнер попал под суд.

2. В 1905 году Аллан Лоуни убил Альсида Лорина. Лорин пробил Лоуни в челюсть и в ответ получил удар клюшкой в левый висок. Это первая зарегистрированная смерть хоккеиста на льду после драки. Лоуни обвинили в убийстве, но после пятичасового обсуждения суд присяжных изменил вердикт на «непредумышленное убийство». Свидетели со стороны защиты заявили, что удар Лоуни – либо инстинкт, либо самооборона. Суд снял обвинения, и дело прекратили.

Причиной драки могла стать религия. Лорин и Лоуни – жители поселка Северный Гленгарри, который делится на несколько мелких общин с разными верованиями. Лорин жил в Александрии среди канадцев-католиков французского происхождения, Лоуни – в Максвилле среди англоязычных протестантов.

3. В 1907 году аналогично погиб Оуэн Маккорт. В непредумышленном убийстве обвинили форварда «Оттавы» Чарльза Массона. Маккорт получил по голове клюшкой и умер на следующее утро. Свидетели выступили в защиту Массона и заявили, что перед смертельным инцидентом его самого ударили несколько раз. Суд присяжных оправдал Массона и предложил ужесточить закон для тех, кто провоцирует и участвует в драках.

Драки – тактика и способ выживать. НХЛ вводила ограничения, но не помогло

Пачка смертей и открытых уголовных дел ничего не перевернули. «Когда есть контакт, мужественность и агрессия, будут вторичные эффекты, будут драки. Это неизбежно. Пока есть парни, размахивающие палками и бьющие кого-то по ногам, будут и те, кто возразит против этого», – говорит Кевин Слейтер.

НХЛ появилась в 1917 году, но к этому моменту агрессивное поведение и драки уплотнились и стали естественным явлением в хоккее на любительском и профессиональном уровне. Чтобы пошатнуть привычную среду, НХЛ потребовалось пять лет: в 1922 году появился пятиминутный штраф за драки на льду.

До 1967 года НХЛ оставалась закрытой тусовкой, куда входило не больше шести команд. Такая система выточила из хоккеистов бойцов: хочешь быть в топе, добавь к таланту умение драться. Поэтому Горди Хоу кромсал соперников локтями, а Тед Линдсей при средних габаритах получил прозвище «ужасный».