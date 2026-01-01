Майк Смит

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Хоккей
Вратарь «Калгари» Тэлбот проиграл драку, а потом оправдывался перед женой
#Кэм Тэлбот
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Мы привыкли к дракам хоккеистов. А если подрались вратари?
#НХЛ
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