Кэм Тэлбот
НХЛ
Хоккей
Майк Смит
Вратарь «Калгари» Тэлбот проиграл драку, а потом оправдывался перед женой
04 февраля 2020, 11:35
Вратари в НХЛ дерутся редко, но недавно такое произошло в матче «Калгари» и «Эдмонтона».
37-летний кипер «Эдмтонтона» Майк Смит там победил Кэма Тэлбота:
Теперь Тэлбот рассказал подробности: «Моя жена совсем не радовалась после игры. После этого мне пришлось отвозить домой ее машину. Она была так зла, что выпила пару бокалов вина. Смит – большой человек. Я предполагал, что для меня это закончится не очень хорошо. Это была одна из тех ситуаций, когда ты просто должен что-то делать».
Семья Кэма Тэлбота, когда он не дерется:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые