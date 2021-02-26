Артем Загидулин
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Калгари (х)
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#Артем Загидулин #НХЛ #Хоккей #Калгари (х)

Загидулин стал десятым вратарем из России, сыгравшим в сезоне НХЛ. Это национальный рекорд

час назад
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Мы привыкли к дракам хоккеистов. А если подрались вратари?
В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
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