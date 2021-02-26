Артем Загидулин
НХЛ
Хоккей
Калгари (х)
Загидулин стал десятым вратарем из России, сыгравшим в сезоне НХЛ. Это национальный рекорд
час назад
- Вратарь «Калгари» Артем Загидулин дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой» (1:6). Он вышел при счете 1:4 и отразил девять бросков из 11.
- Загидулин стал десятым вратарем из России, сыгравшим хотя бы в одном матче НХЛ сезона-2020/21. Он обновил рекорд, установленный Алексем Мельничуком после дебюта за «Сан-Хосе» 12 февраля.
- Минимум по одному матчу сыграли также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»).
- Судя по статистике QuantHockey, до этого рекордное число вратарей из России было в сезонах-2014/15 и 2019/20. Тогда в лиге сыграли по семь голкиперов.
- У Канады наибольшее число вратарей, сыгравших в текущем розыгрыше (29). На втором месте США (13), на третьем Россия (10).
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