В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?

Канадцы доминируют в клубах НХЛ, хотя их доля снижается

The Athletic опубликовал исследование по игрокам НХЛ. Доля канадских игроков в клубах – 43,1%. Сразу за ними идут американцы. Их 26,8% – самая высокая цифра за все время существования НХЛ. Доля североамериканцев увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим сезоном. The Athletic называет причиной пандемию коронавируса.

Лидерство Канады ожидаемое, но доля канадских игроков сокращается. Раньше канадцы полностью доминировали в клубах НХЛ. В 80-е их доля составляла три четвертых от всех составов команд. В 2015-м доля канадцев была 49,7%. Это был первый раз, когда канадцы впервые составляли меньше половины от всех игроков НХЛ.

Кен Кэмпбелл из The Hockey News рассказывал, что Канада все равно продолжит выпуск топ-игроков: «Этой стране никогда не придется беспокоиться о выпуске элитных игроков, потому что хоккей просто укоренился в канадской культуре. На это выделяется слишком много ресурсов. Идет постоянный поток талантливых канадских детей, которые проходят через конвейер в НХЛ».