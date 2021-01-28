В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
Канадцы доминируют в клубах НХЛ, хотя их доля снижается
The Athletic опубликовал исследование по игрокам НХЛ. Доля канадских игроков в клубах – 43,1%. Сразу за ними идут американцы. Их 26,8% – самая высокая цифра за все время существования НХЛ. Доля североамериканцев увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим сезоном. The Athletic называет причиной пандемию коронавируса.
Лидерство Канады ожидаемое, но доля канадских игроков сокращается. Раньше канадцы полностью доминировали в клубах НХЛ. В 80-е их доля составляла три четвертых от всех составов команд. В 2015-м доля канадцев была 49,7%. Это был первый раз, когда канадцы впервые составляли меньше половины от всех игроков НХЛ.
Кен Кэмпбелл из The Hockey News рассказывал, что Канада все равно продолжит выпуск топ-игроков: «Этой стране никогда не придется беспокоиться о выпуске элитных игроков, потому что хоккей просто укоренился в канадской культуре. На это выделяется слишком много ресурсов. Идет постоянный поток талантливых канадских детей, которые проходят через конвейер в НХЛ».
Генеральный директор Hockey Canada Том Ренни говорил такое: «Игра растет. Другие страны выпускают очень хороших игроков. У нашей страны нет в этом какой-то исключительности. Мы все хотим, чтобы хоккей стал глобальной игрой. Я думаю, что это здорово. Ошибка – судить только по игрокам, которые попадают в НХЛ».
The Ringer обращал внимание на еще один важный момент. Сейчас даже в канадских клубах на ведущие роли выходят американские хоккеисты. Показательнее всего это ощущается в «Виннипеге», «Калгари» и «Торонто». В «Торонто» вообще играет Остон Мэттьюс – главный американский игрок последних лет.
В Канаде постоянно снижается доля зарегистрированных хоккеистов, а в странах-конкурентах она растет. Сказывается и маленькая численность населения Канады – всего 38 миллионов человек. В США проживает почти в девять раз больше людей. Отсюда и больше возможностей для развития, и дополнительная конкуренция.
Эксперты считают, что к 2029 году доля канадских хоккеистов в НХЛ составит всего 30%. Все больше американцев выбирают занятие хоккеем целью жизни. Канада все еще доминирует на юношеском уровне, но дальше многие канадцы переходят в другие виды спорта. Все из-за проигранной конкуренции. В США и Европе это не ощущается так сильно.
Канада не проигрывала и всегда забивала до финала МЧМ-2021. Там – 0:2
Спад доминирования Канады чувствуется по драфту – там за последние четыре сезона под первыми номерами ушли игроки из разных стран. Хоккей в стране все равно остается главным видом спорта. Игорь Рабинер писал для сайта НХЛ: «Когда приезжаешь в Канаду и общаешься с людьми, возникает ощущение, что хоккей и страна в их понимании – это одно и то же».
НХЛ начиналась с Канады, но теперь там доминируют клубы из США
В 1917 году НХЛ появилась в Канаде. Тогда ее представляли только четыре канадских клуба, которые проводили игры в одной стране. Дальше лига расширялась в сторону Америки, но название НХЛ осталось. Из канадских клубов всегда выделялся «Торонто». Он был лучшим в Канаде по популярности и финансам.
Сейчас в НХЛ всего семь клубов из Канады: «Эдмонтон», «Калгари», «Ванкувер», «Виннипег», «Торонто», «Оттава», «Монреаль». В сезоне-2020/21 они объединены в один канадский дивизион и сыграют только между собой. На границе между США и Канадой по-прежнему действуют ограничения по коронавирусу, поэтому НХЛ еще перед стартом изменила состав дивизионов.
Канадские клубы переживают кризис, но именно сезон-2020/21 – новый шанс на какие-то перемены. Система плей-офф построена таким образом, что канадские клубы на первых стадиях тоже сыграют между собой. Это гарантирует наличие хотя бы одного клуба-претендента на Кубок Стэнли к концу сезона. Так наконец-то может прерваться тенденция без трофеев.
National Post в 2018 году разбирал положение канадских клубов. «Оттава», «Ванкувер», «Монреаль» и «Эдмонтон» были худшими командами в этом рейтинге. Причины – неумелый менеджмент и слабые результаты. Канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. Зато до этого был самый успешный период в канадской истории – семь побед подряд.
Катал Келли писал: «Канада изобрела игру. Мы создали витрину, чтобы показать высший уровень этой игры. Мы по-прежнему показываем большую часть этого уровня. Но мы отказались от владения этой витриной. Не выкупили ее обратно, а просто сдали». Главной причиной отсутствия побед он назвал давление. Любое поражение – национальная катастрофа.
НХЛ несколько раз отвергала предложения по расширению в Канаду. Financical Post разбирал, почему НХЛ не расширяется в канадскую сторону. Главная причина – дорогое содержание команды НХЛ. Для лиги важнее и привлекательность городов, поэтому она выбирает Лас-Вегас и Сиэтл для включения новых клубов.