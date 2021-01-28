Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея

В ЦСКА хорошую команду очень сделали. Пару людей как раз забрали из «Динамо». ЦСКА – имя, сами понимаете. Из той команды до сих пор со всеми общаемся. Гуськов, Чернов, Абрамов, Арбузов – все эти имена были в ЦСКА по нашему году. Получалось очень много турниров выигрывать.

Америка – вызов, неизвестность. Я бы сказал, что здесь сложилось все вместе. Уехал, потому что в ЦСКА мы очень много выиграли всего. После сезона сели с родителями как-то. Решили это просто моментально. Сначала поехали в просмотровый лагерь в конце весны. В августе перед школой полетели туда вместе с мамой. Хотелось открыть для себя что-то новое. Рад, что получилось.

Первое впечатление от Америки связано с фильмами. Вот их смотришь: бежит дамочка с мужем, трава зеленая, все аккуратненькое. Когда приезжаешь сам, едешь с открытым ртом. Потому что ты все в фильмах видишь, а потом в реальности с этим сталкиваешься. И там все такое же».

Учился в частной христианской школе, хотя вообще не знал язык

«Мама языка не знает до сих пор. Мы настолько быстро приняли это решение, что я даже к репетитору не ходил. Знал немного, но английский из школы не очень там пригодился. Там больше на сленге разговаривают. Первые три месяца я же еще и в частную христианскую школу ходил. Не в самую обычную, а для умных людей.

Сначала наша квартира была почему-то минутах в сорока от школы. Мы с мамой вставали в 5:30 где-то, потому что в 7:45 уже школа начиналась. Бывало так: хожу, функционирую, но все еще сплю. Потом мама везла меня до школы, до трех я там был. Когда обратно ехал, спал или делал уроки в машине.

Дальше уже на арену. Когда был первый год в школе, на арене тренировки были часов в 6-7 вечера. Так что заканчивал часов в 8-9 примерно. Свободного времени тогда вообще не оставалось. Только на следующий год его уже было больше – в молодежке. Тогда уже жили в семьях. Приходили на арену, тренировались, а вечером уже что-то оставалось.

Если бы поехал в обычную, визу бы не дали. Я ездил по студенческой. Школа была близко к арене. Первые дни в школе находился в какой-то прострации. Запомнилась больше всего биология.

На уроках так: учитель говорит, а я включаю переводчик. Потом уже начал что-то понимать, сам произносил какие-то слова. Просто говорил учителям, что они слишком быстро разговаривают. Первое время шло тяжело, конечно.

Словак был один, но он английский знал, готовился. По-русски вроде с ним не поговорить, а английский я не знал. Нашлись несколько ребят, которые помогали. Говорили: «О, ты русский, круто». Переводили тоже. В первые недели так и приходилось с телефоном постоянно быть.

Никакой репетитор не помогал. Самое-самое быстрое − это учить язык по разговору. Первые три месяца очень тяжело, потому что ты не знаешь ничего. Когда уже начинаешь, то да, не можешь правильно времена определить. Получается: «Я хожу туда-то».

Дальше ловишь все это, словарный запас пополняется. Главное – начать. И практика. Где-то после четырех месяцев уже мог хотя бы какой-то маленький диалог с людьми иметь. Понимал многое уже через пару месяцев.