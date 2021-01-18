Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью

Ему не нравился мой 44-й номер, потому что у него в командах нельзя иметь номер выше 39-го. Было непонятно. Или во время фотосессии мог сказать: «Хочу, чтобы ты здесь сидел, а не стоял» – «Послушайте, я не хочу здесь стоять. Тут мои друзья» – «Нет, будешь стоять там». Может, он шутил, но чувствуешь, когда шутка, а когда претензия.

В коридоре висели фотографии всех футболистов «Баварии». Понятно, что была моя фотография, но была еще одна. Он шел по коридору: «А почему здесь две фотографии Тимощука висят?» Думаю: «Да где две-то?» Пошел искать. Оказывается, на одной фотографии бежал Клозе, а на дальнем плане по длинным волосам видно, что стою я. Ван Гал посчитал, что это моя вторая фотография. Типа у всех по одной, а у меня две.

– Когда и как появился вариант с «Зенитом»?

– Мы разговаривали с Мирчей Луческу: «Когда закончишь карьеру, готов взять тебя к себе в штаб, чтобы ты работал и учился». Был рад, что такой тренер пришел в «Зенит», потому что я много с ним работал в «Шахтере».

– Куда звали как тренера?

– Были предложения, когда получил лицензию. Это предложения не из России, а из Европы. Как говорят: «Есть какие-то предложения, но без конкретики». Мы общались с Луческу еще до того, как я закончил карьеру.

– Вы работали помощником у Луческу, Манчини и Семака. Кто больше повлиял на вас как на тренера?

– Луческу повлиял на меня как на игрока и тренера. Приходится много анализировать для себя, что происходит на поле. Сейчас мы находимся в каком-то космическом пространстве, потому что информации очень много. Главное, чтобы работа вызывала интерес и приносила удовольствие.

Такие сравнения довольно тяжелые. Одинаковых тренеров нет. Если взять Луческу, то у него проделывается большой анализ соперника, очень много тактических упражнений. Про Манчини это тоже можно сказать, где много тактической работы, работы по линиям, работы с защитниками.

Если взять Семака, наверное, этого еще больше с точки зрения современных футбольных тенденций. Например, отталкиваться от качеств, которые есть и которые можно встроить в ту или иную схему.