Россия U20

Дебют на МЧМ по хоккею
1993 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира
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Хоккей
Статистика России до отмены МЧМ-2022: отрицательная разница шайб, пять авторов голов
#Россия U20
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
Россия получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022. Это из-за коронавируса
#Россия U20
Хоккей
Молодежная сборная России ни разу за 13 матчей не проигрывала Словакии. Статистика трех последних игр – 24:4
#Россия U20
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
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Материалы
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
#МЧМ-2022
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф
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#Россия U20
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