Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Сборная
Россия U20
Поделиться:
Россия U20
Дебют на МЧМ по хоккею
1993 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Статистика России до отмены МЧМ-2022: отрицательная разница шайб, пять авторов голов
#Россия U20
30 декабря 2021, 01:03
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
30 декабря 2021, 00:40
Хоккей
Россия получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022. Это из-за коронавируса
#Россия U20
29 декабря 2021, 21:47
Хоккей
Молодежная сборная России ни разу за 13 матчей не проигрывала Словакии. Статистика трех последних игр – 24:4
#Россия U20
28 декабря 2021, 13:57
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
28 декабря 2021, 10:56
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
28 декабря 2021, 10:55
Все новости
Материалы
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
30 декабря 2021, 03:50
Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
#МЧМ-2022
30 декабря 2021, 02:21
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
30 декабря 2021, 00:25
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
28 декабря 2021, 15:15
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
27 декабря 2021, 07:05
Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф
1
#Россия U20
27 декабря 2021, 05:10
1
Все материалы