Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
МЧМ-2022 отменен из-за ситуации с распространением коронавируса. Три команды получили технические поражения, нарушена спортивная целостность турнира. Мы написали подробный разбор всей ситуации с отменой. Главный посыл от самих организаторов: они оказались не готовы к большому количеству заболевших при быстром распространении омикрона.
Есть важные факторы, которые могли повлиять на эту готовность:
🧷 Сборные группы B жили на МЧМ-2022 в отеле Cambridge Hotel Red Deer. В соцсетях отеля есть отдельное упоминание о гордости из-за партнерства с турниром. Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева написала, что в период МЧМ в этом же отеле проходят свадьбы: «Первая была в рождественскую ночь (для семей в ресторане). Вторая будет сегодня вечером».
🧷 На официальном сайте отеля есть раздел, где рассказывается о деталях проведения свадеб. Сервис на четыре звезды, большой бальный зал, номера с роскошью, три ресторана, бар – там описано буквально все. Проведение свадеб – одна из фишек Cambridge Hotel Red Deer. Упоминание о свадьбах есть и в онлайне The Athletic по отмене МЧМ-2022.
🧷 Комментатор Денис Казанский дал комментарий для Sport24. Он детально рассказал о ситуации со свадьбами: «Это вроде в отеле, но там другой вход, стояла охрана, не пускала посторонних людей на территорию, где обитали сборные. Некорректно говорить, что свадьбы были в том же месте, где мы все жили». Он же сказал, что при этом было много посторонних.
🧷 На МЧМ-2022 команды жили не в пузыре – это отличие от правил МЧМ-2021. Но масочный режим и другие половинчатые ограничения сохранялись. Тренер молодежной сборной Словакии Иван Фенес отреагировал на историю со свадьбами: «Неизвестные гости были в отеле с первого дня. Свадьба в этом отеле – конец. Я этого не понимаю».
🧷 За несколько часов до отмены МЧМ-2022 аналитик по драфту и перспективным игрокам НХЛ Крис Питерс написал важный твит. Он сейчас расходится везде: «Официальные лица команд заявили, что их игроки соблюдают осторожность, соблюдают протоколы. Мне сказали, что в отеле Швеции и США сегодня состоится свадьба. Что они могут сделать?»
Автор The Hockey News Стив Эллис обратил внимание на другой важный факт, который связан с размещением игроков в отеле. Он написал, что в условиях коронавируса странно селить двух вратарей в один номер. Это могло быть отсылкой к США, у которой заболел вратарь. Если бы тест подтвердился у другого, сборная США официально вылетела бы из турнира еще до отмены.
У Toronto Star есть рассказ об отдельных коронавирусных правилах внутри отеля. По ним к игрокам в номера могли в любое время заходить их друзья, родственники и даже болельщики. Единственное важное условие: всем необходимо находиться в масках. Так в отеле с хоккеистами постоянно оказывались разные люди. На это повлияла и холодная погода в Канаде.
Журналист The Athletic Кори Пронман – специалист по молодежному хоккею. Он пообщался с сотрудником из европейской сборной (имя не называется). Тот подтвердил, что игроки вступили в контакт с гостями свадьбы в рождественскую ночь. И назвал смешными ковид-протоколы на МЧМ-2022. Зато официальные лица США говорили, что команда всегда следовала протоколам.
В день отмены турнира именно свадьбы вызвали основную реакцию в соцсетях:
«Если вы спортивный журналист, ваша задача – написание материала о свадьбах в день завершения турнира. Удачи».
«Представьте, что вы стали парой, которая отменила молодежный чемпионат мира по хоккею».
«Справедливо, если пара, чья свадебная церемония вызвала отмену МЧМ, теперь аннулирует брак».
«Секретные кадры со свадьбы, которая убила МЧМ».
«Мы берем всех игроков МЧМ. Размещаем их в отеле в Альберте. Окружаем свадебными вечеринками и праздниками. Этот план выглядит безупречным, потому что коронавирус не распространяется, когда мы пьем и едим».