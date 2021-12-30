Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰

МЧМ-2022 отменен из-за ситуации с распространением коронавируса. Три команды получили технические поражения, нарушена спортивная целостность турнира. Мы написали подробный разбор всей ситуации с отменой. Главный посыл от самих организаторов: они оказались не готовы к большому количеству заболевших при быстром распространении омикрона.

Есть важные факторы, которые могли повлиять на эту готовность:

🧷 Сборные группы B жили на МЧМ-2022 в отеле Cambridge Hotel Red Deer. В соцсетях отеля есть отдельное упоминание о гордости из-за партнерства с турниром. Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева написала, что в период МЧМ в этом же отеле проходят свадьбы: «Первая была в рождественскую ночь (для семей в ресторане). Вторая будет сегодня вечером».

🧷 На официальном сайте отеля есть раздел, где рассказывается о деталях проведения свадеб. Сервис на четыре звезды, большой бальный зал, номера с роскошью, три ресторана, бар – там описано буквально все. Проведение свадеб – одна из фишек Cambridge Hotel Red Deer. Упоминание о свадьбах есть и в онлайне The Athletic по отмене МЧМ-2022.