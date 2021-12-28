13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды

🇷🇺 Кирилл Кирсанов, защитник. Стал популярным из-за пресс-конференции на МЧМ-2021. Тогда журналист Семен Галькевич снял разговор Кирсанова с партнером. Ключевая фраза: «Бицуху, может, напрячь?» Мы не можем показать видео из-за мата, но есть обещание Галькевичу: «На следующей пресс-конференции покажу там, напрягу бицуху еще побольше. Ждите!»

🇷🇺 Ярослав Аскаров, вратарь. Женился в 19 лет. Свадьба была 25 июня 2021 года. Так сам Аскаров это объяснил: «Я не сторонник того, чтобы долго думать. Можно жениться в 26-27 и развестись через несколько месяцев. Никто не знает свое будущее». Еще Аскаров дружит с Ларионовым. Это бывший тренер России U20, который комментирует МЧМ-2022 на Первом канале.

🇷🇺 Матвей Мичков, нападающий. В детстве засыпал под хоккей, когда друзья приходили смотреть мультфильмы. Его отец Андрей Мичков вспоминал: «Я ночью выключал телевизор, а он говорил: не выключай, папа, я слушаю». Матвей Мичков с двух лет ходил на игры отца и занимался с ним на льду – тот сам был хоккеистом. Первую шайбу в КХЛ Мичков взял для родителей.