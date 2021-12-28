13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
Сборная России U20 играет на молодежном чемпионате мира по хоккею. Там участвуют хоккеисты не старше 20 лет. Многие из них уже дебютировали в КХЛ и выбраны на драфте НХЛ. Матвей Мичков вообще забивал лакросс-гол за взрослую сборную в матче Евротура. Впервые за 15 лет Россия не взяла на МЧМ ни одного легионера – все хоккеисты выступают в России.
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
🇷🇺 Кирилл Кирсанов, защитник. Стал популярным из-за пресс-конференции на МЧМ-2021. Тогда журналист Семен Галькевич снял разговор Кирсанова с партнером. Ключевая фраза: «Бицуху, может, напрячь?» Мы не можем показать видео из-за мата, но есть обещание Галькевичу: «На следующей пресс-конференции покажу там, напрягу бицуху еще побольше. Ждите!»
🇷🇺 Ярослав Аскаров, вратарь. Женился в 19 лет. Свадьба была 25 июня 2021 года. Так сам Аскаров это объяснил: «Я не сторонник того, чтобы долго думать. Можно жениться в 26-27 и развестись через несколько месяцев. Никто не знает свое будущее». Еще Аскаров дружит с Ларионовым. Это бывший тренер России U20, который комментирует МЧМ-2022 на Первом канале.
🇷🇺 Матвей Мичков, нападающий. В детстве засыпал под хоккей, когда друзья приходили смотреть мультфильмы. Его отец Андрей Мичков вспоминал: «Я ночью выключал телевизор, а он говорил: не выключай, папа, я слушаю». Матвей Мичков с двух лет ходил на игры отца и занимался с ним на льду – тот сам был хоккеистом. Первую шайбу в КХЛ Мичков взял для родителей.
🇷🇺 Василий Пономарев, нападающий. Возил на прошлый МЧМ чемодан с книгами. За это его назвали хоккеистом-интеллектуалом. Сейчас много читает художественную литературу, но перед МЧМ-2022 перешел на книги по советам Ларионова. В ноябре читал книгу о правильном питании: «Название не очень помню – что-то вроде «Правильное питание чемпиона».
🇷🇺 Шакир Мухамадуллин, защитник. В декабре подписал официальный трехлетний контракт новичка с «Нью-Джерси» из НХЛ. Этот сезон продолжает в аренде и играет за «Салават Юлаев». Мухамадуллин – один из трех игроков России, которые попадали в сборную разочарований турнира МЧМ-2021. Она составляется по опросу скаутов клубов НХЛ.
🇷🇺 Федор Свечков, нападающий. Когда попал в МХЛ, назвал ее лигой, которая не оправдала ожиданий. Позже это интервью ему припоминала «Лада», которая подписала Свечкова для ВХЛ. За карьеру Свечков поменял позицию – стал центрфорвардом. Теперь постоянно отчитывается за игру на вбрасываниях. Даже сам спрашивал у «СЭ»: «А будут вопросы про вбрасывания?»
🇷🇺 Иван Дидковский, нападающий. Катался на тракторе с трофеем Кубка Харламова. Потом объяснял: «Решил покатать трофей на тракторе, потому что он есть у моего дяди. Он предложил: «Давай залезешь, пофоткаемся». Ну я и залез!» Дидковский отмечал трофей вместе с первым тренером – делал фото в папахе. И получал награду от МХЛ за лучшее ведение соцсетей.
🇷🇺 Егор Гуськов, вратарь. Пропускал матчи в МХЛ, потому что простудился на льду. Позже вспоминал, что из-за того случая в итоге лишился зуба: «На стадионе было очень холодно, поэтому я простудился. Но все было не так просто: простуда дала небольшое осложнение, в итоге у меня сильно разболелся зуб». На тренировках вратарь Гуськов работает над бросками.
🇷🇺 Данила Юров, нападающий. В 16 лет набрал два очка в игре против «Северстали». Сейчас Юрову уже 18. Всего он сыграл 42 матча в регулярном сезоне КХЛ. У Юрова больше не было очков в регулярном сезоне, но в плей-офф он забил один гол. Это единственный игрок России в перспективной десятке хоккеистов МЧМ перед ближайшим драфтом НХЛ.
🇷🇺 Арсений Коромыслов, защитник. Из спортивной семьи: отец занимается боксом, мама – самбо. Коромыслов попал в хоккей из-за другого родственника – тот играл за «Стандарт» из Менделеево. До появления Мичкова именно Коромыслов был самым молодым игроком СКА, который сыграл в КХЛ. В МХЛ он становился лучшим игроком клуба «СКА-Варяги» по показателю полезности.
🇷🇺 Никита Гуслистов, нападающий. В 18 лет забил три гола за 11 минут в матче КХЛ. До него в «Северстали» никто не делал хет-трик со времен Павла Бучневича, который сейчас играет в КХЛ. Еще Гуслистов стал самым молодым капитаном в истории КХЛ. Символично, что это произошло в матче против СКА. На МЧМ-2022 СКА отправил сразу десять игроков из собственной системы.
🇷🇺 Павел Тютнев, нападающий. Сезон-2020/21 отыграл в четырех русских лигах: НМХЛ, ВХЛ, МХЛ и КХЛ. Играет за «Локомотив», но до сих пор помогает первой школе. Летом готовился к матчам за сборную и пришел к первому тренеру. Тот говорил: «Он тренируется у нас в Воскресенске вместе с другими мальчишками, помогает мне заниматься с ребятишками 2011 года рождения».
🇷🇺 Семен Демидов, нападающий. Игрок, который больше всех думает о суевериях. Перед матчем он целует клюшку с обеих сторон. Когда сделал так впервые, началась серия голов. Когда Демидов еще играл за «Витязь», то перечислял: начинает надевать форму с правой стороны, когда видит на табло 51:30 – надевает коньки, всегда выходит на лед третьим по счету.
Бонус: инстаграм-пост от Марата Хуснутдинова. Так он отмечал победу Италии на Евро-2020: