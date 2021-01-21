18-летний форвард «Северстали» сделал хет-трик за 11 минут

В матче КХЛ между «Автомобилистом» и «Северсталью» главным героем стал Никита Гуслистов. Это нападающий «Северстали», который в 18 лет проводит первый сезон в КХЛ. Он сделал хет-трик за 11 минут в течение первого периода. До этого за 17 матчей у него только две шайбы.