Никита Гуслистов
КХЛ
Хоккей
Автомобилист
Северсталь
18-летний форвард «Северстали» сделал хет-трик за 11 минут
34 минуты назад
В матче КХЛ между «Автомобилистом» и «Северсталью» главным героем стал Никита Гуслистов. Это нападающий «Северстали», который в 18 лет проводит первый сезон в КХЛ. Он сделал хет-трик за 11 минут в течение первого периода. До этого за 17 матчей у него только две шайбы.
Гуслистов – на втором месте среди самых молодых игроков, кто делал хет-трик
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые