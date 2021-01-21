Никита Гуслистов
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#Никита Гуслистов #КХЛ #Хоккей #Автомобилист #Северсталь

18-летний форвард «Северстали» сделал хет-трик за 11 минут

34 минуты назад

В матче КХЛ между «Автомобилистом» и «Северсталью» главным героем стал Никита Гуслистов. Это нападающий «Северстали», который в 18 лет проводит первый сезон в КХЛ. Он сделал хет-трик за 11 минут в течение первого периода. До этого за 17 матчей у него только две шайбы.

Гуслистов – на втором месте среди самых молодых игроков, кто делал хет-трик

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