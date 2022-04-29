Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года

В сезоне-2021/22 КХЛ пройдет последний матч. «Металлург» примет ЦСКА в седьмой игре финальной серии Кубка Гагарина.

Матч состоится 30 апреля. Начало – в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире игру будет транслировать «Матч ТВ».

ЦСКА победил в первой игре, а затем уступил «Металлургу» три следующие. В пятом матче ЦСКА выиграл в овертайме, а в шестом – в основное время на своей площадке.

На прошлом Кубке Гагарина прошло шесть финальных матчей. ЦСКА уступил 2-4 «Авангарду».