Металлург Магнитогорск

Дата основания
1955 г.
Достижения
2-кратный победитель Кубка Гагарина
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Хоккей
Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Металлург» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 30 апреля
#Кубок Гагарина
Хоккей
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
#КХЛ
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
Хоккей
«Трактор» и «Металлург» первыми вышли в плей-офф КХЛ
#КХЛ
Хоккей
Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Это акция в поддержку задержанных фанатов футбольного ЦСКА
#ЦСКА (х)
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Материалы
ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
У «Металлурга» все плохо с результатами. Зато в полном порядке с зарплатами
#Металлург Магнитогорск
Что не так с «Магниткой». Последнее место в таблице, провал Воробьева, спад Мозякина и вратарей
#Металлург Магнитогорск
Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ
#Сергей Мозякин
Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло
#Адам Рейдеборн
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