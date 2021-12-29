«Трактор» и «Металлург» первыми вышли в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ (5:1). Результат этого матча гарантировал двум другим командам досрочный выход в плей-офф.

«Трактор» и «Металлург» лидируют в таблице Восточной конференции. За два месяца до старта плей-офф они обеспечили себе место не ниже восьмого и гарантировали участие в весенней части турнира.

Все команды проводят по 56 игр в регулярном чемпионате. «Трактору» и «Металлургу» хватило 43 и 45 игр соответственно для досрочного выхода.

Плей-офф стартует с 4 марта, последняя игра финальной серии пройдет не позже 30 апреля. Действующий чемпион «Авангард» занимает на Востоке пятое место и пока проходит в плей-офф.