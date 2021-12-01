Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
Матч в Дубае – перезагрузка масштабного проекта КХЛ
3 декабря в 16:15 по Москве состоится игра «Авангарда» и «Ак Барса». Перед ней команды идут в пятерке лидеров Восточной конференции КХЛ. Они уже дважды встречались друг с другом в этом сезоне. В домашних матчах в Казани «Ак Барс» победил оба раза. Формальным хозяином нового матча считается «Авангард», но игра пройдет не в Балашихе.
Место проведения новой игры «Авангарда» и «Ак Барса» – «Кока-Кола Арена» в Дубае. Эта универсальная площадка появилась в 2019 году. Там проходят фестивали, концерты и спортивные мероприятия. Матч КХЛ приурочен к официальному дню России на выставке «Экспо-2020». Там же играют в шахматы Непомнящий и Карлсен. Игра состоится в рамках проекта KHL World Games.
Подобные матчи в КХЛ проходят с 2018 года. В сезоне-2018/19 было сразу четыре игры – по две в Вене и Цюрихе. Там участвовали «Слован», «Динамо Рига», ЦСКА и СКА. На следующий год проект получил только один матч: «Салават Юлаев» и «Ак Барс» ездили в Давос. Позже там же проходил Кубок Шпенглера, где от России играл «Салават Юлаев».
Изначально лига подавала проект KHL World Games через масштабный европейский выезд. У матчей были сопутствующие акции, приезжали специальные гости. Но по-настоящему масштабно получилось только в 2018-м. Основной проблемой была низкая посещаемость игр. В среднем на матчи приходили 4-5 тысяч зрителей. Игра в Дубае – попытка перезагрузки проекта.
Такой раскрутки еще не было – игру рекламирует даже Ксения Собчак
30 ноября в инстаграме Ксении Собчак появился пост о Дубае. Там она анонсирует мероприятия на первые числа декабря. Сначала – матч КХЛ, потом – шоу Навки. Собчак имеет 8,7 миллиона подписчиков в инстаграме. Это почти в девять раз больше, чем суммарно у КХЛ (700 тысяч), «Ак Барса» (175 тысяч) и «Авангарда» (163 тысячи). Теперь КХЛ точно вышла за собственные рамки.
Подобной раскрутки еще не было ни у одного матча в русском хоккее. «Авангард» мощно продвигает игру через собственные соцсети. На клубном ютуб-канале вышел специальный ролик «Командировки» из Дубая. В описании – совместный анонс мероприятий КХЛ и Татьяны Навки. В инстаграме «Авангард» показывает даже установку бортов на арене и заливку льда.
КХЛ анонсирует игру через мини-интервью с хоккеистами. Данис Зарипов, Тимур Билялов и Алексей Емелин делились своими впечатлениями. Емелин выделился: «Здорово посмотреть, как это все происходит, и самому в этом поучаствовать. Может, в будущем сыграем в Австралии, почему нет? Это очень интересная страна, возможно, для них это было бы тоже интересно».
Важно: мероприятие называется Dubai Ice Show. Под этим названием понимаются матч КХЛ (3 декабря) и ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» (4-5 декабря). Именно КХЛ позвала фигуристов в Дубай. Рассказывает Александр Крылов: «Мы искали возможности, чтобы покрыть затраты, и для того чтобы показать Россию на льду, мы пригласили выступить фигуристов».
«Спящая красавица» привлекает массового зрителя. И решает проблему с посещаемостью
Как об этом шоу рассказывает Татьяна Навка: «Для нас огромная честь, что именно ледовое шоу компании NAVKA.SHOW было выбрано для столь масштабного мероприятия и десятки тысяч жителей и гостей ОАЭ смогут насладиться нашей сказкой, увидеть своими глазами легенд фигурного катания». За несколько дней до старта шоу она сказала, что все билеты раскуплены.
Навка не скрывает, что «Спящая красавица» едет в Дубай именно привязкой к хоккею. Но так это выглядит лишь формально. В Дубае выступит фигуристка Алина Загитова – ее приезд по важности сопоставим с хоккеем. Загитова постоянно сотрудничает с Навкой и выступает в постановках с момента приостановки карьеры. Напоминаем: официально она еще ее не завершила.
«Кока-Кола Арена» впервые перестраивается под мероприятия на льду. Для Дубая это будет тестовым ледовым мероприятием высокого уровня. Заливать лед на один хоккейный матч было бы тяжело осуществимо, поэтому хоккей и фигурное шоу идут в связке. Шоу Навки гарантированно привлекает зрителей, а проведение хоккейного матча – авантюра.
Люди в ОАЭ пока тяжело принимают хоккей. «Ак Барс» показал интервью хоккеиста Максима Ахметзянова, который сейчас играет в местной лиге. Его слова: «Вход на матчи чемпионата бесплатный, а если в Абу-Даби на хоккей придет 50 человек – можно считать это аншлагом». Он же отметил, что в Дубае из всех местных городов получается самая высокая посещаемость.
Возможно, проведение матча в Дубае – часть раскрутки вокруг создания там клуба КХЛ
КХЛ постоянно стремится к расширению. Дубай всегда был одним из вариантов для привлечения нового клуба. Первый президент КХЛ Александр Медведев рассказывал в 2018-м: «Сейчас у нас возобновился интерес из ОАЭ, там хотят создать богатую хоккейную команду. Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть. Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание».
Глава Emirates Hockey League (EHL) Владимир Бурдун через год давал больше деталей: в ОАЭ готовы к созданию клуба КХЛ. Бурдун почему-то говорил о возможном возвращении Малкина и Овечкина, хотя они и через два года остаются на ведущих ролях в НХЛ. Хоккей в ОАЭ существует чуть больше десяти лет – состав лиги варьируется в пределах восьми клубов.
Теоретическая задача – привлечение бывших звезд на большие деньги. Проблема для клуба из ОАЭ может быть в потолке зарплат внутри КХЛ. Так просто выписать огромные контракты для звезд массово не получится. Президент КХЛ Алексей Морозов подтверждал в августе 2021 года, что ОАЭ – интересный рынок для создания клуба. Но для начала важно провести там матч.
Перед игрой «Авангарда» и «Ак Барса» о создании клуба в ОАЭ говорится постоянно. Эту возможность уже допускает генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Хареб. Metaratings.ru давал инсайд, что создание клуба КХЛ в ОАЭ зависит именно от проведения матча «Авангард» – «Ак Барс». Если мероприятие пройдет успешно, то все станет реальным.