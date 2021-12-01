Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак

Матч в Дубае – перезагрузка масштабного проекта КХЛ

3 декабря в 16:15 по Москве состоится игра «Авангарда» и «Ак Барса». Перед ней команды идут в пятерке лидеров Восточной конференции КХЛ. Они уже дважды встречались друг с другом в этом сезоне. В домашних матчах в Казани «Ак Барс» победил оба раза. Формальным хозяином нового матча считается «Авангард», но игра пройдет не в Балашихе.

Место проведения новой игры «Авангарда» и «Ак Барса» – «Кока-Кола Арена» в Дубае. Эта универсальная площадка появилась в 2019 году. Там проходят фестивали, концерты и спортивные мероприятия. Матч КХЛ приурочен к официальному дню России на выставке «Экспо-2020». Там же играют в шахматы Непомнящий и Карлсен. Игра состоится в рамках проекта KHL World Games.

Подобные матчи в КХЛ проходят с 2018 года. В сезоне-2018/19 было сразу четыре игры – по две в Вене и Цюрихе. Там участвовали «Слован», «Динамо Рига», ЦСКА и СКА. На следующий год проект получил только один матч: «Салават Юлаев» и «Ак Барс» ездили в Давос. Позже там же проходил Кубок Шпенглера, где от России играл «Салават Юлаев».