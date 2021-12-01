КХЛ
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#КХЛ #Алина Загитова #Авангард #Ак Барс #Татьяна Навка

Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак

4 часа назад
Александр Плеханов

Официальный сайт «Ак Барса»

Матч в Дубае – перезагрузка масштабного проекта КХЛ

3 декабря в 16:15 по Москве состоится игра «Авангарда» и «Ак Барса». Перед ней команды идут в пятерке лидеров Восточной конференции КХЛ. Они уже дважды встречались друг с другом в этом сезоне. В домашних матчах в Казани «Ак Барс» победил оба раза. Формальным хозяином нового матча считается «Авангард», но игра пройдет не в Балашихе.

Место проведения новой игры «Авангарда» и «Ак Барса» – «Кока-Кола Арена» в Дубае. Эта универсальная площадка появилась в 2019 году. Там проходят фестивали, концерты и спортивные мероприятия. Матч КХЛ приурочен к официальному дню России на выставке «Экспо-2020». Там же играют в шахматы Непомнящий и Карлсен. Игра состоится в рамках проекта KHL World Games.

Подобные матчи в КХЛ проходят с 2018 года. В сезоне-2018/19 было сразу четыре игры – по две в Вене и Цюрихе. Там участвовали «Слован», «Динамо Рига», ЦСКА и СКА. На следующий год проект получил только один матч: «Салават Юлаев» и «Ак Барс» ездили в Давос. Позже там же проходил Кубок Шпенглера, где от России играл «Салават Юлаев».

Афиша KHL World Games в 2018 году.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Изначально лига подавала проект KHL World Games через масштабный европейский выезд. У матчей были сопутствующие акции, приезжали специальные гости. Но по-настоящему масштабно получилось только в 2018-м. Основной проблемой была низкая посещаемость игр. В среднем на матчи приходили 4-5 тысяч зрителей. Игра в Дубае – попытка перезагрузки проекта.

Такой раскрутки еще не было – игру рекламирует даже Ксения Собчак

30 ноября в инстаграме Ксении Собчак появился пост о Дубае. Там она анонсирует мероприятия на первые числа декабря. Сначала – матч КХЛ, потом – шоу Навки. Собчак имеет 8,7 миллиона подписчиков в инстаграме. Это почти в девять раз больше, чем суммарно у КХЛ (700 тысяч), «Ак Барса» (175 тысяч) и «Авангарда» (163 тысячи). Теперь КХЛ точно вышла за собственные рамки.

Подобной раскрутки еще не было ни у одного матча в русском хоккее. «Авангард» мощно продвигает игру через собственные соцсети. На клубном ютуб-канале вышел специальный ролик «Командировки» из Дубая. В описании – совместный анонс мероприятий КХЛ и Татьяны Навки. В инстаграме «Авангард» показывает даже установку бортов на арене и заливку льда.

КХЛ анонсирует игру через мини-интервью с хоккеистами. Данис Зарипов, Тимур Билялов и Алексей Емелин делились своими впечатлениями. Емелин выделился: «Здорово посмотреть, как это все происходит, и самому в этом поучаствовать. Может, в будущем сыграем в Австралии, почему нет? Это очень интересная страна, возможно, для них это было бы тоже интересно».

Важно: мероприятие называется Dubai Ice Show. Под этим названием понимаются матч КХЛ (3 декабря) и ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» (4-5 декабря). Именно КХЛ позвала фигуристов в Дубай. Рассказывает Александр Крылов: «Мы искали возможности, чтобы покрыть затраты, и для того чтобы показать Россию на льду, мы пригласили выступить фигуристов».

«Спящая красавица» привлекает массового зрителя. И решает проблему с посещаемостью

Как об этом шоу рассказывает Татьяна Навка: «Для нас огромная честь, что именно ледовое шоу компании NAVKA.SHOW было выбрано для столь масштабного мероприятия и десятки тысяч жителей и гостей ОАЭ смогут насладиться нашей сказкой, увидеть своими глазами легенд фигурного катания». За несколько дней до старта шоу она сказала, что все билеты раскуплены.

Алина Загитова регулярно участвует в шоу. Была в постановках Ильи Авербуха, стала ведущей в двух сезонах «Ледникового периода».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Навка не скрывает, что «Спящая красавица» едет в Дубай именно привязкой к хоккею. Но так это выглядит лишь формально. В Дубае выступит фигуристка Алина Загитова – ее приезд по важности сопоставим с хоккеем. Загитова постоянно сотрудничает с Навкой и выступает в постановках с момента приостановки карьеры. Напоминаем: официально она еще ее не завершила.

«Кока-Кола Арена» впервые перестраивается под мероприятия на льду. Для Дубая это будет тестовым ледовым мероприятием высокого уровня. Заливать лед на один хоккейный матч было бы тяжело осуществимо, поэтому хоккей и фигурное шоу идут в связке. Шоу Навки гарантированно привлекает зрителей, а проведение хоккейного матча – авантюра.

Люди в ОАЭ пока тяжело принимают хоккей. «Ак Барс» показал интервью хоккеиста Максима Ахметзянова, который сейчас играет в местной лиге. Его слова: «Вход на матчи чемпионата бесплатный, а если в Абу-Даби на хоккей придет 50 человек – можно считать это аншлагом». Он же отметил, что в Дубае из всех местных городов получается самая высокая посещаемость.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможно, проведение матча в Дубае – часть раскрутки вокруг создания там клуба КХЛ

КХЛ постоянно стремится к расширению. Дубай всегда был одним из вариантов для привлечения нового клуба. Первый президент КХЛ Александр Медведев рассказывал в 2018-м: «Сейчас у нас возобновился интерес из ОАЭ, там хотят создать богатую хоккейную команду. Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть. Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание».

Глава Emirates Hockey League (EHL) Владимир Бурдун через год давал больше деталей: в ОАЭ готовы к созданию клуба КХЛ. Бурдун почему-то говорил о возможном возвращении Малкина и Овечкина, хотя они и через два года остаются на ведущих ролях в НХЛ. Хоккей в ОАЭ существует чуть больше десяти лет – состав лиги варьируется в пределах восьми клубов.

Теоретическая задача – привлечение бывших звезд на большие деньги. Проблема для клуба из ОАЭ может быть в потолке зарплат внутри КХЛ. Так просто выписать огромные контракты для звезд массово не получится. Президент КХЛ Алексей Морозов подтверждал в августе 2021 года, что ОАЭ – интересный рынок для создания клуба. Но для начала важно провести там матч.

Перед игрой «Авангарда» и «Ак Барса» о создании клуба в ОАЭ говорится постоянно. Эту возможность уже допускает генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Хареб. Metaratings.ru давал инсайд, что создание клуба КХЛ в ОАЭ зависит именно от проведения матча «Авангард» – «Ак Барс». Если мероприятие пройдет успешно, то все станет реальным.

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Александр Плеханов
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