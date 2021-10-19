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#КХЛ #Ак Барс #Динамо (х)

Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве

час назад

В матче КХЛ между «Ак Барсом» и московским «Динамо» случился неприятный момент. Шайба вылетела с площадки и попала в лицо женщине. Шайба рассекла ей лицо. Скоро врачи оказали женщине помощь. 

Шайба вылетела после удара Никиты Дыняка. Он уже извинился:

«Я хотел бы извиниться перед болельщицей. Пожелать ей здоровья. Я знаю, что клуб о ней позаботится».

Женщина вернулась на трибуны после медицинской помощи.  «Ак Барс» подарил ей клубную атрибутику.

В НХЛ шайба недавно тоже чуть не попала в болельщиков. Но игрок со скамейки чудом всех спас.

Два периода матча «Ак Барса» и «Динамо» прошли весело. В первом периоде победил «Ак Барс» 3:1: первый гол первым ударом забил как раз Дыняк. Во втором периоде  «Динамо» тоже победило 3:1.

Все фото: Скриншот трансляции КХЛ
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