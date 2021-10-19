Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве

Шайба вылетела после удара Никиты Дыняка. Он уже извинился:

«Я хотел бы извиниться перед болельщицей. Пожелать ей здоровья. Я знаю, что клуб о ней позаботится».

Женщина вернулась на трибуны после медицинской помощи. «Ак Барс» подарил ей клубную атрибутику.

В НХЛ шайба недавно тоже чуть не попала в болельщиков. Но игрок со скамейки чудом всех спас.