Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе

В ФХР возникли разногласия перед Олимпиадой. Сначала главным тренером сборной России планировался Олег Знарок, но в итоге им стал Алексей Жамнов. Брагин не фигурировал в обоих вариантах, хотя имел действующий контракт. С сентября 2021 года он оказался понижен на роль консультанта сборной России. Формально Брагин им остается, хотя полномочий не имеет.

Жамнов рассказывал в момент назначения Брагина консультантом, что ему надо сначала переговорить со всеми членами штаба. В ноябре Минспорт официально утвердил Жамнова главным тренером России – тогда он вообще забыл о Брагине. Тот лишь подтверждал постоянную связь со Знарком. В штаб России на Олимпиаду-2022 Брагин не вошел.

Еще до Олимпиады-2022 Брагин получил понижение и в СКА. Там главным тренером стал Роман Ротенберг. До этого тот никогда не работал на подобных должностях. Брагин остался в штабе СКА старшим тренером, но даже на скамейке стоял отдельно от остальных. Только иногда подсказывал игрокам во время пауз – всей оперативной работой уже руководили другие люди.