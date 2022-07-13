Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
Валерий Брагин не вошел в тренерский штаб СКА на предстоящий сезон. В официальном списке представителей штаба он значится консультантом-селекционером. Так один из самых заметных тренеров российского хоккея резко оказался понижен в должности. Сам Брагин за пару часов до официального объявления назвал все это разговорами и сказал: «Все в рабочем режиме».
Что случилось с Брагиным – как он все потерял в сборной и клубе
Валерий Брагин был лицом российского молодежного хоккея до 2020 года. С молодежкой он выигрывал золото МЧМ и четырежды приходил там к серебру. С января 2020-го Брагин получил назначение в тренерский штаб СКА – стал там старшим тренером. Так начался его резкий карьерный рост, который к июню 2020-го привел к назначению в сборную России и СКА.
Это высшая точка в карьере Брагина. Далее – только падение:
В ФХР возникли разногласия перед Олимпиадой. Сначала главным тренером сборной России планировался Олег Знарок, но в итоге им стал Алексей Жамнов. Брагин не фигурировал в обоих вариантах, хотя имел действующий контракт. С сентября 2021 года он оказался понижен на роль консультанта сборной России. Формально Брагин им остается, хотя полномочий не имеет.
Жамнов рассказывал в момент назначения Брагина консультантом, что ему надо сначала переговорить со всеми членами штаба. В ноябре Минспорт официально утвердил Жамнова главным тренером России – тогда он вообще забыл о Брагине. Тот лишь подтверждал постоянную связь со Знарком. В штаб России на Олимпиаду-2022 Брагин не вошел.
Еще до Олимпиады-2022 Брагин получил понижение и в СКА. Там главным тренером стал Роман Ротенберг. До этого тот никогда не работал на подобных должностях. Брагин остался в штабе СКА старшим тренером, но даже на скамейке стоял отдельно от остальных. Только иногда подсказывал игрокам во время пауз – всей оперативной работой уже руководили другие люди.
Сам Брагин тогда спокойно согласился с перестановками: «В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально». Задачами он называл подготовку кандидатов в сборную и подведение клуба в матчам плей-офф.
СКА не дошел до финала Кубка Гагарина, а перед новым сезоном Брагин пошел на новое понижение. Это объясняется необходимостью подготовки молодежи. Так говорит Ротенберг: «В этой связи важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности советника займется поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодежью он максимально эффективен».
Советником Ротенберга в СКА стал Владимир Юрзинов. В обновленный штаб вошли Сергей Зубов и Евгений Корешков. Последний пришел в СКА из ЦСКА, где три года был ассистентом. СКА по-прежнему собирает звездных по меркам России игроков и готовится к переводу в основу лидеров «СКА-1946». Мичков, Свечков, Чибриков и другие таланты обеспечили клубу победу в сезоне МХЛ.
Какие еще вещи надо знать о карьере и работе Брагина
Мы подробно разбирали образ Брагина в отдельном материале. Он залезал на бортик во время матча, ломал планшет, обожал играть с хоккеистами в шахматы и даже отчислял Радулова. Все это касалось времени, когда Брагин взаимодействовал именно с молодежными командами. Сын Аркадия Ротенберга играл у него в сборной, но на МЧМ Брагин его тогда не взял.
На любой должности Брагин продвигал работу с молодежью. Такие же акценты расставлял и в момент, когда получил назначение в сборную России. Команда вместе с Брагиным провалила ЧМ-2021, где вылетела в четвертьфинале от Канады (1:2, ОТ). Брагин позже признавал собственные ошибки в подготовке команды и говорил, что обязательно исправит их перед Олимпиадой-2022.
В сборной России он такую возможность не получил. В СКА у Брагина возникали проблемы с результатами. Осенью 2021 года СКА шел на серии из шести поражений подряд. Это стало клубным антирекордом, но положение исправил сам Брагин. Тогда СКА под его руководством разгромил «Нефтехимик» (8:2). До назначения Ротенберга оставалось чуть более месяца.
«Матч ТВ» публиковал интервью, где собирал тренерские принципы Брагина. Тот рассказывал о постоянных изменениях и адаптации под современный хоккей. Но даже там говорил о молодых игроках в российском хоккее: «Уровень молодежного хоккея очень высокий. И на волне МЧМ легче пробиться наверх. При этом не скажу, что молодые как-то уступают ветеранам КХЛ».