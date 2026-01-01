Валерий Брагин

Дата рождения
31 мая 1956 г.
Инфо
Советский хоккеист и российский тренер
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Алексей Жамнов будет главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022. Брагин и Знарок – консультанты
#Алексей Жамнов
Хоккей
Ларионов будет главным тренером сборной России на Шведских играх вместо Брагина
#Игорь Ларионов
Хоккей
Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала – это первая победа Брагина в качестве тренера сборной
#Россия (х)
Хоккей
Валерий Брагин утвержден на должности главного тренера сборной России по хоккею
#Валерий Брагин
Хоккей
Брагин вслед за сборной возглавил СКА
#Валерий Брагин
Хоккей
Брагин возглавил хоккейную сборную России, Ларионов – молодежку
#Россия (х)
Все новости
Материалы
Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
1
#СКА
1
Новый тренер хоккейной России. Гулял по бортику и ломал планшет перед суперкамбэком
#Валерий Брагин
Все материалы