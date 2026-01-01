Валерий Брагин

Дата рождения
31 мая 1956 г.
Инфо
Советский хоккеист и российский тренер
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Хоккей
Алексей Жамнов будет главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022. Брагин и Знарок – консультанты
#Алексей Жамнов
Хоккей
Ларионов будет главным тренером сборной России на Шведских играх вместо Брагина
#Игорь Ларионов
Хоккей
Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала – это первая победа Брагина в качестве тренера сборной
#Россия (х)
Хоккей
Валерий Брагин утвержден на должности главного тренера сборной России по хоккею
#Валерий Брагин
Хоккей
Брагин вслед за сборной возглавил СКА
#Валерий Брагин
Хоккей
Брагин возглавил хоккейную сборную России, Ларионов – молодежку
#Россия (х)