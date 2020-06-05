Россия (х)
Хоккей
Валерий Брагин
Игорь Ларионов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия (х) #Хоккей #Валерий Брагин #Игорь Ларионов

Брагин возглавил хоккейную сборную России, Ларионов – молодежку

05 июня 2020, 10:31

63-летний Валерий Брагин долгое время работал с молодежной сборной России, теперь стал главным тренером основной команды. Вот его тренерский штаб:

Игорь Ларионов будет работать в молодежной сборной России.

«Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», – заявил Ларионов.

Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибуллин, Филипп Арзамазов и Владимир Попов – войдут в тренерский штаб Ларионова.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие причины ждать возобновления сезона
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия (х)
#Хоккей
#Валерий Брагин
#Игорь Ларионов