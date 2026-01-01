Игорь Ларионов

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Хоккей
Ларионов комментирует матч России на МЧМ-2022. На прошлом турнире он тренировал сборную
#Игорь Ларионов
Хоккей
Браташ возглавил молодежную сборную России по хоккею. Он сменил Ларионова
#Олег Браташ
Хоккей
Ларионов будет главным тренером сборной России на Шведских играх вместо Брагина
#Игорь Ларионов
Хоккей
«Не хочу ничего менять в нашем стиле», – Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке
#МЧМ-2021
Хоккей
Ларионов сравнил матч МЧМ протии Чехии с игрой Испания – Россия на ЧМ-2018
#Игорь Ларионов
Хоккей
Брагин возглавил хоккейную сборную России, Ларионов – молодежку
#Россия (х)
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Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
#Россия U20
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
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#Игорь Ларионов
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Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
#Россия (х)
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