МЧМ-2021
Хоккей
Игорь Ларионов
Россия U20
Канада U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Канада U20 #Игорь Ларионов #Хоккей

«Не хочу ничего менять в нашем стиле», – Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке

12 часов назад

Молодежная сборная России уступила 0:5 Канаде в полуфинале МЧМ-2021. Результат прокомментировал главный тренер Игорь Ларионов:

– Не считаете ли вы, что ваша тактика не подходит именно для этой команды? После такого позорного результата главный тренер должен уйти в отставку?

– Результат бывает разный. Здесь не может быть оправданий. Делать анализ, был ли мой подход правильным... Да, ребята проиграли. Это не то, что мы ожидали. Думаю, что у этих ребят большое будущее. Им нужно пройти через такие поражения, чтобы стать сильнее. Легче всего зажать ребят в тиски, играть от обороны и надеяться на выдающуюся игру вратаря. Я не хочу ничего менять в нашем стиле. Это наш хоккей, наш подход.

У России остался матч за третье место против Финляндии, он состоится 6 января в 1:30 по Москве. Через несколько часов после этого в финале сыграют Канада и США.

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