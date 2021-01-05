«Не хочу ничего менять в нашем стиле», – Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке

Молодежная сборная России уступила 0:5 Канаде в полуфинале МЧМ-2021. Результат прокомментировал главный тренер Игорь Ларионов:

– Не считаете ли вы, что ваша тактика не подходит именно для этой команды? После такого позорного результата главный тренер должен уйти в отставку?

– Результат бывает разный. Здесь не может быть оправданий. Делать анализ, был ли мой подход правильным... Да, ребята проиграли. Это не то, что мы ожидали. Думаю, что у этих ребят большое будущее. Им нужно пройти через такие поражения, чтобы стать сильнее. Легче всего зажать ребят в тиски, играть от обороны и надеяться на выдающуюся игру вратаря. Я не хочу ничего менять в нашем стиле. Это наш хоккей, наш подход.

У России остался матч за третье место против Финляндии, он состоится 6 января в 1:30 по Москве. Через несколько часов после этого в финале сыграют Канада и США.