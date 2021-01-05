Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
Россия U20 сыграет на МЧМ-2021 только в матче за третье место. В полуфинале турнира сборная отлетела от Канады со счетом 0:5. Капитан России Василий Подколзин много бегал, психовал, но не наиграл даже на одну шайбу. Канадцы еще и реализовали его четырехминутное удаление, которое Подколзин схватил в первом периоде.
Подколзин стал лучшим игроком матча у России. Он же вошел в тройку лучших игроков сборной России за весь турнир. 19-летний игрок получил признание от организаторов, но по результативности не впечатлил. За шесть матчей на МЧМ-2021 Подколзин набрал всего четыре очка. Три из них были в игре с Австрией (7:1), которая проиграла на турнире все матчи.
Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4
Главный тренер сборной России Игорь Ларионов считает, что Подколзин невероятно хорошо отыграл МЧМ. Объяснил это доверием к нему в любой ситуации и фразой: «Подколзин — наш капитан, наш лидер». Сам Подколзин уже извинился за отсутствие результата от имени всей сборной. Игроки отмечали, что он много помогал и заводил их раздевалке.
Это проявлялось и в матчах. В полуфинале с Канадой Подколзин получил небольшую травму. Ему прикладывали лед, но игру Подколзин все равно продолжил. Пока Ларионов интеллигентно общался с судьями и размеренно что-то подсказывал, Подколзин орал на партнеров и призывал их поменять хоть что-то. Этот эпизод попал в трансляцию.
Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР
Лучшим бомбардиров в составе сборной России по-прежнему остается Родион Амиров. У него шесть очков – все Амиров набрал на групповом этапе. Именно статистика стала главной болью сборной России на МЧМ-2021. Канада забросила за шесть игр 41 шайбу, Россия – всего 18. И в четырех из них поучаствовал Василий Подколзин.
На МЧМ Подколзин справился с ролью капитана. Его готовили к этому еще в СКА, где во время сезона даже скидывали в запас. На месте капитана Подколзин и переживал серьезнее всех остальных игроков. Во время вручения индивидуальных призов он едва сдерживался, чтобы не заплакать.
Фанаты такое рвение заценили: