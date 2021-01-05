Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России

Россия U20 сыграет на МЧМ-2021 только в матче за третье место. В полуфинале турнира сборная отлетела от Канады со счетом 0:5. Капитан России Василий Подколзин много бегал, психовал, но не наиграл даже на одну шайбу. Канадцы еще и реализовали его четырехминутное удаление, которое Подколзин схватил в первом периоде.

Подколзин стал лучшим игроком матча у России. Он же вошел в тройку лучших игроков сборной России за весь турнир. 19-летний игрок получил признание от организаторов, но по результативности не впечатлил. За шесть матчей на МЧМ-2021 Подколзин набрал всего четыре очка. Три из них были в игре с Австрией (7:1), которая проиграла на турнире все матчи.

Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4