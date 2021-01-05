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Капитан сборной России Подколзин – лучший игрок в матче с Канадой
18 часов назад
Канада U20 и Россия U20 провели матч в полуфинале МЧМ-2021. Канадцы победили со счетом 5:0. Вратарь Девон Леви признан лучшим игроком в составе сборной Канады.
У сборной России лучшим стал Василий Подколзин. Это капитан сборной России на МЧМ-2021. В игре с Канадой он получил четыре минуты штрафа.
Финал МЧМ-2021 пройдет 6 января в 05:30 по московскому времени. Матч за третье место состоится на четыре часа раньше – в 01:30.
Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
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