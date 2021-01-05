Ярослав Аскаров
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#Ярослав Аскаров #Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей

Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала

19 часов назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада U20 и Россия U20 попали друг на друга в полуфинале МЧМ-2021. Уже в первом периоде Канада забила три раза, во втором был еще один гол. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы за два периода. И половину из этих бросков принимал без собственной клюшки. 

Перед полуфиналом мы рассказывали о классном умении Аскарова по игре клюшкой. Обычно он пасуется с партнерами и помогает им начинать атаки. За собственными воротами Аскаров даже умеет финтить.

Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной

В игре с Канадой клюшка Аскарова не работала при бросках канадцев. Ее выбивали партнеры по команде, а в некоторых случаях просто терял сам Аскаров. Первый гол Канады получился курьезным: его не сразу заметили даже судьи. Третья шайба – реализация большинства, когда удаление получил Василий Подколзин.

Перед двумя другими голами Аскаров терял собственную клюшку. Сначала он взял ее у защитника, но уже через секунду Макмайкл замкнул передачу.

Четвертый гол Канады – новая история с клюшкой. За пару секунд до гола Аскаров получил собственную потерянную клюшку, но банально не успел ее крепко взять.

Бывший вратарь Мартин Бирон даже обратился к Аскарову в твиттере: «Аскаров берет клюшку после потери. Никогда-никогда-никогда не бери клюшку полевого игрока, если потерял свою. Важно, чтобы все игроки имели полное снаряжение, следили за шайбой и защищались. Некоторое время вратари могут справиться и без клюшки».

Журналист ESPN Крис Питерс рассказал, что Аскаров и раньше терял клюшку. Но никогда не было так, как в этом матче. По отношениям Аскарова с клюшкой сразу появились фанатские карикатуры. Один фанат написал: «Я бы предложил выпить за каждый момент, когда Аскаров терял клюшку. Но все еще сижу в офисе».

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