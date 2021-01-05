Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала

Канада U20 и Россия U20 попали друг на друга в полуфинале МЧМ-2021. Уже в первом периоде Канада забила три раза, во втором был еще один гол. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы за два периода. И половину из этих бросков принимал без собственной клюшки.

Перед полуфиналом мы рассказывали о классном умении Аскарова по игре клюшкой. Обычно он пасуется с партнерами и помогает им начинать атаки. За собственными воротами Аскаров даже умеет финтить.

Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной

В игре с Канадой клюшка Аскарова не работала при бросках канадцев. Ее выбивали партнеры по команде, а в некоторых случаях просто терял сам Аскаров. Первый гол Канады получился курьезным: его не сразу заметили даже судьи. Третья шайба – реализация большинства, когда удаление получил Василий Подколзин.

Перед двумя другими голами Аскаров терял собственную клюшку. Сначала он взял ее у защитника, но уже через секунду Макмайкл замкнул передачу.