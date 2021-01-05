Канада U20
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Хоккей
Алекс Ньюхук
Россия U20
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#Канада U20 #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Алекс Ньюхук

Канада открывала счет в каждом из шести матчей на МЧМ-2021. В игре с Россией – на первой минуте

час назад

Сборная Канады U20 открыла счет в игре с Россией U20 в полуфинале МЧМ-2021. Свой третий гол на турнире забил Алекс Ньюхук.

Канада забивала первой в каждом матче на МЧМ-2021. Перед полуфиналом она имела разницу шайб 36:4.

Ярослав Аскаров пропускает голы в любой игре на МЧМ-2021. Россия – единственный полуфиналист турнира, у которого нет сухих матчей.

Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0

Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020

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