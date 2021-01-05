Канада U20
МЧМ-2021
Хоккей
Алекс Ньюхук
Россия U20
Канада открывала счет в каждом из шести матчей на МЧМ-2021. В игре с Россией – на первой минуте
час назад
Сборная Канады U20 открыла счет в игре с Россией U20 в полуфинале МЧМ-2021. Свой третий гол на турнире забил Алекс Ньюхук.
Канада забивала первой в каждом матче на МЧМ-2021. Перед полуфиналом она имела разницу шайб 36:4.
Ярослав Аскаров пропускает голы в любой игре на МЧМ-2021. Россия – единственный полуфиналист турнира, у которого нет сухих матчей.
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые