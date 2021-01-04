Канада U20
МЧМ-2021
Хоккей
Василий Подколзин
Ярослав Аскаров
Дилан Козенс
Коннор Макмайкл
Максим Грошев
Боуэн Бэйрам
Россия U20
#Канада U20 #Россия U20 #МЧМ-2021 #Ярослав Аскаров #Дилан Козенс #Коннор Макмайкл #Хоккей #Василий Подколзин #Боуэн Бэйрам #Максим Грошев
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
вчера, 17:59
Канада U20 и Россия U20 сыграют в полуфинале МЧМ-2021. Матч стартует 5 января в 02:00 по московскому времени.
На МЧМ-2020 эти сборные играли в финале. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3. Дилан Козенс и Коннор Макмайкл забивали за Канаду в той игре.
Еще из этого состава Канады в финале МЧМ-2020 выходили Джейми Дрисдейл, Дусон Мерсер и Боуэн Бэйрам. Бэйрам отметился ассистом. Куинтон Байфилд остался в запасе на финал.
У России в заявке на финал были Ярослав Аскаров и Максим Грошев. Василий Подколзин играл. На МЧМ-2021 Подколзин – капитан сборной России.
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые