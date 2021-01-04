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#Канада U20 #Россия U20 #МЧМ-2021 #Ярослав Аскаров #Дилан Козенс #Коннор Макмайкл #Хоккей #Василий Подколзин #Боуэн Бэйрам #Максим Грошев

Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020

вчера, 17:59

Дилан Козенс празднует гол в ворота России в финале МЧМ-2020.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канада U20 и Россия U20 сыграют в полуфинале МЧМ-2021. Матч стартует 5 января в 02:00 по московскому времени.

На МЧМ-2020 эти сборные играли в финале. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3. Дилан Козенс и Коннор Макмайкл забивали за Канаду в той игре.

Еще из этого состава Канады в финале МЧМ-2020 выходили Джейми Дрисдейл, Дусон Мерсер и Боуэн Бэйрам. Бэйрам отметился ассистом. Куинтон Байфилд остался в запасе на финал.

У России в заявке на финал были Ярослав Аскаров и Максим Грошев. Василий Подколзин играл. На МЧМ-2021 Подколзин – капитан сборной России.

Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0

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#Василий Подколзин
#Боуэн Бэйрам
#Максим Грошев