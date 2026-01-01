Дилан Козенс

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Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
#Тревор Зеграс
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021
#Дилан Козенс
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