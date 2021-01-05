Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021

Канада U20 и Россия U20 играют в полуфинале МЧМ-2021. Дилан Козенс в этом матче продлил свою результативную серию на турнире. Он сделал голевую передачу в моменте со вторым голом канадцев.

Козенс имеет очки в каждой игре на МЧМ-2021. Теперь их стало 14. Только в одном матче с Германией Козенс забил три гола и сделал три ассиста.

Матч против Словакии – единственный до полуфинала, где Козенс не забросил шайбу. Там он отметился ассистом.

Козенсу 19 лет. Это один из двух игроков, забивавших в финале МЧМ-2020. На клубном уровне Козенс принадлежит «Баффало», но в НХЛ не дебютировал.

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