Коннор Макмайкл
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Канада U20
Макмайкл забил России на двух разных МЧМ
58 минут назад
Канада U20 и Россия U20 играют в полуфинале МЧМ-2021. Второй гол у канадцев забил Коннор Макмайкл.
Макмайкл играл за Канаду против России в финале МЧМ-2020. Тогда была победа Канады со счетом 4:3. Макмайкл тоже забросил одну из шайб.
Коннору Макмайклу 19 лет. Он играет в системе «Вашингтона». Перед полуфиналом Макмайкл был одним из четырех бомбардиров в составе сборной Канады.
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