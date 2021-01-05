Макмайкл забил России на двух разных МЧМ

Канада U20 и Россия U20 играют в полуфинале МЧМ-2021. Второй гол у канадцев забил Коннор Макмайкл.

Макмайкл играл за Канаду против России в финале МЧМ-2020. Тогда была победа Канады со счетом 4:3. Макмайкл тоже забросил одну из шайб.

Коннору Макмайклу 19 лет. Он играет в системе «Вашингтона». Перед полуфиналом Макмайкл был одним из четырех бомбардиров в составе сборной Канады.